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  • «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

5 мая 2025, 20:50
Кристал Пэлас
05.05.2025, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
60' Э. Эзе (П)
64' Мурильо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
9
Матеус Франка
АП
14
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
2
Муньос
20
Уортон
10
Эзе
15
Камада
18
Сарр
14
Матета
4-1-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
8
Андерсон
11
Эланга
9
Вуд
15
Камада
16
Лерма
16
Лерма
15
Камада
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
5
Мурильо
4
Морато
4
Морато
5
Мурильо
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
16
Домингес
19
Соса
19
Соса
16
Домингес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
9
Матеус Франка
АП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
20
Жота Силва
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
9
Матеус Франка
АП
14
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
20
Жота Силва
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
3
8
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
373
406
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Ноттингем Форест», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас»«Ноттингем Форест»

«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Кристал Пэлас
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