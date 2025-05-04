04.05.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
2-1-3-2-2
44
Устименко
45
Миладинович
5
Ндиайе
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
16
Брага
17
Зуев
10
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
2-3-1-3-1
32
Петров
6
Мартинович
4
Васильев
55
Нойок
29
Жарынбетов
5
Сабино
20
Буранчиев
84
Гбамбле
18
Зорич
9
Валиуллин
15
Себай
11
Эль-Мессауди
23
Эрланов
23
Эрланов
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
21
Жагоров
17
Зуев
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Зуев
29
Жарынбетов
9
Горшунов
9
Горшунов
29
Жарынбетов
84
Гбамбле
4
Шадманов
4
Шадманов
84
Гбамбле
18
Зорич
23
Ульшин
23
Ульшин
18
Зорич
Остались в запасе
Тобол
Кызыл-Жар
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
77
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
20
Michelle Kao
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
77
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
20
Michelle Kao
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кызыл-Жара», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кызыл-Жар»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»