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  • «Тобол» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Тобол» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 15:50
Тобол
04.05.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
27' Н. Сигневич 89' В. Брага
44' Д. Зорич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Дарко Зорич
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
77
Давид Энен
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
2-1-3-2-2
44
Устименко
45
Миладинович
5
Ндиайе
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
16
Брага
17
Зуев
10
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
2-3-1-3-1
32
Петров
6
Мартинович
4
Васильев
55
Нойок
29
Жарынбетов
5
Сабино
20
Буранчиев
84
Гбамбле
18
Зорич
9
Валиуллин
15
Себай
11
Эль-Мессауди
23
Эрланов
23
Эрланов
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
21
Жагоров
17
Зуев
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Зуев
29
Жарынбетов
9
Горшунов
9
Горшунов
29
Жарынбетов
84
Гбамбле
4
Шадманов
4
Шадманов
84
Гбамбле
18
Зорич
23
Ульшин
23
Ульшин
18
Зорич
Остались в запасе
Тобол
Кызыл-Жар
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
77
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
20
Michelle Kao
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
77
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
20
Michelle Kao
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кызыл-Жара», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кызыл-Жар»

«Тобол» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Тобол
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