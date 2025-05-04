Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Гомель
3-3-3-1
44
Клещук
16
Заяц
90
Кукушкин
3
Чаговец
18
Шемрук
13
Алексиевич
15
Яцкевич
17
Мартинкевич
37
Давискиба
17
Потапенко
79
Чебураков
3-2-2-3
1
Климович
99
Юдчиц
3
Тихомиров
20
Веретило
8
Гуз
22
Булмага
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
23
Ковалевич
10
Хващинский
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Гомель - Ислочь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Ислочи», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»