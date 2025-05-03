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  • «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 19:45
Динамо-Брест
03.05.2025, суббота, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
26' М. Гордейчук 67' Е. Корцов 90+6' Д. Ковалевич
86' Т. Луцевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
11
Игорь Коновалов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
49
Александр Джигеро
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Славия-Мозырь
23
Денис Шелихов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
25
Лама Бамба
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
3-4-3
16
Козакевич
18
Степанов
55
Лаврик
23
Поляков
99
Зеньков
7
Быков
62
Гордейчук
11
Коновалов
8
Шрамченко
47
Васильев
24
Корцов
3-2-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
12
Иванов
9
Батищев
5
Сачковский
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
62
Гордейчук
2
Тве
2
Тве
62
Гордейчук
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
7
Быков
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Быков
8
Шрамченко
2
Рылач
2
Рылач
8
Шрамченко
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
31
Соловей
10
Сазончик
10
Сазончик
31
Соловей
8
Кухарчик
25
Бамба
25
Бамба
8
Кухарчик
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
23
Денис Шелихов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
23
Денис Шелихов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Славия-Мозырь», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест»«Славия-Мозырь»

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Динамо-Брест
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