03.05.2025, суббота, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-4-3
16
Козакевич
18
Степанов
55
Лаврик
23
Поляков
99
Зеньков
7
Быков
62
Гордейчук
11
Коновалов
8
Шрамченко
47
Васильев
24
Корцов
3-2-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
12
Иванов
9
Батищев
5
Сачковский
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
62
Гордейчук
2
Тве
2
Тве
62
Гордейчук
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
7
Быков
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Быков
8
Шрамченко
2
Рылач
2
Рылач
8
Шрамченко
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
31
Соловей
10
Сазончик
10
Сазончик
31
Соловей
8
Кухарчик
25
Бамба
25
Бамба
8
Кухарчик
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
23
Денис Шелихов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
23
Денис Шелихов
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Славия-Мозырь», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»