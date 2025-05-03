Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Торпедо-БелАЗ», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»