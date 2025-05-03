03.05.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
3-2-3-1
1
Колтыгин
3
Интсоен
77
Богданович
4
Диалло
2
Тонкевич
27
Тишко
2
Бамба
7
Левковец
8
Масловский
23
Станкевич
4-1-2-3
16
Абрамович
27
Нечаев
3
Глущенков
5
Бурко
96
Мелько
8
Селява
8
Шарковский
14
33
Камара
10
Шукуров
26
Седько
33
Камара
27
Орехов
27
Орехов
33
Камара
27
Нечаев
6
Премудров
6
Премудров
27
Нечаев
8
Шарковский
23
Василевич
23
Василевич
8
Шарковский
Остались в запасе
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
19
Максим Азарко
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Торпедо-БелАЗ», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»