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  • «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 15:50
Сморгонь
03.05.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
60' П. Седько (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
8
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
10
Алимардон Шукуров
АП
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
3-2-3-1
1
Колтыгин
3
Интсоен
77
Богданович
4
Диалло
2
Тонкевич
27
Тишко
2
Бамба
7
Левковец
8
Масловский
23
Станкевич
4-1-2-3
16
Абрамович
27
Нечаев
3
Глущенков
5
Бурко
96
Мелько
8
Селява
8
Шарковский
14
33
Камара
10
Шукуров
26
Седько
33
Камара
27
Орехов
27
Орехов
33
Камара
27
Нечаев
6
Премудров
6
Премудров
27
Нечаев
8
Шарковский
23
Василевич
23
Василевич
8
Шарковский
Остались в запасе
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
19
Максим Азарко
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
16
Дмитрий Сай
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Торпедо-БелАЗ», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»

«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Сморгонь
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