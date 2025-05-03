03.05.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
3-2-2-3
35
Павлов
4
Сламбеков
28
Бугулов
6
Терехов
3
Кейлер
19
Каррильо
8
Вачиберадзе
6
Нурсултанов
88
Солодовников
17
Данияров
17
Молдакараев
4-1-3-2
16
Заруцкий
14
Мартынович
25
Широбоков
15
Арад
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
7
Жоржинью
10
Сатпаев
88
Солодовников
9
Абылайхан
9
Абылайхан
88
Солодовников
6
Нурсултанов
2
Аслан
2
Аслан
6
Нурсултанов
19
Каррильо
4
Чалкин
4
Чалкин
19
Каррильо
17
Молдакараев
77
Шауымбай
77
Шауымбай
17
Молдакараев
17
Данияров
18
Маделхан
18
Маделхан
17
Данияров
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
77
Зария
20
Тапалов
20
Тапалов
77
Зария
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
10
Сатпаев
23
Багдат
23
Багдат
10
Сатпаев
Остались в запасе
Улытау
Кайрат
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Бекжан Рзатаев
ЦЗ
21
Аскат Эрмекуулу
ПЗ
3
Доминик Боловинцев
ПЗ
14
Ахмет Тулеев
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
Главный тренер
Иван Азовский
1
Темирлан Анарбеков
ВР
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Бекжан Рзатаев
ЦЗ
21
Аскат Эрмекуулу
ПЗ
3
Доминик Боловинцев
ПЗ
14
Ахмет Тулеев
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
Главный тренер
Иван Азовский
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Улытау - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Кайрата», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»