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  • «Улытау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Улытау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 11:50
Улытау
03.05.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Кайрат
79' М. Чалкин
30' Д. Сатпаев 48' А. Мартынович 63' Г. Зария (П) 68' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
3
Сергей Кейлер
ЛЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
17
Багдат Данияров
ЦФ
88
Николай Солодовников
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Улытау
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
22
Бекжан Рзатаев
ЦЗ
21
Аскат Эрмекуулу
ПЗ
3
Доминик Боловинцев
ПЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
24
Александр Мрынский
ПЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
3-2-2-3
35
Павлов
4
Сламбеков
28
Бугулов
6
Терехов
3
Кейлер
19
Каррильо
8
Вачиберадзе
6
Нурсултанов
88
Солодовников
17
Данияров
17
Молдакараев
4-1-3-2
16
Заруцкий
14
Мартынович
25
Широбоков
15
Арад
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
7
Жоржинью
10
Сатпаев
88
Солодовников
9
Абылайхан
9
Абылайхан
88
Солодовников
6
Нурсултанов
2
Аслан
2
Аслан
6
Нурсултанов
19
Каррильо
4
Чалкин
4
Чалкин
19
Каррильо
17
Молдакараев
77
Шауымбай
77
Шауымбай
17
Молдакараев
17
Данияров
18
Маделхан
18
Маделхан
17
Данияров
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
77
Зария
20
Тапалов
20
Тапалов
77
Зария
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
10
Сатпаев
23
Багдат
23
Багдат
10
Сатпаев
Остались в запасе
Улытау
Кайрат
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Бекжан Рзатаев
ЦЗ
21
Аскат Эрмекуулу
ПЗ
3
Доминик Боловинцев
ПЗ
14
Ахмет Тулеев
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
Главный тренер
Иван Азовский
1
Темирлан Анарбеков
ВР
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Бекжан Рзатаев
ЦЗ
21
Аскат Эрмекуулу
ПЗ
3
Доминик Боловинцев
ПЗ
14
Ахмет Тулеев
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
Главный тренер
Иван Азовский
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Улытау - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Кайрата», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Кайрат»

«Улытау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Улытау
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