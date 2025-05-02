02.05.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-2-1-1
99
Булка
33
Менди
26
Бар
15
Бомбито
2
Абди
13
Росарио
92
Клосс
14
Будауи
8
Сансон
27
Буанани
24
Лаборд
4-2-1-2-1
80
Диуф
20
Бута
2
Окуму
4
Кипр
18
Акьем
24
Гбане
6
Атангана
87
72
Коне
13
Накамура
29
Джордан
33
Менди
4
Данте
4
Данте
33
Менди
14
Будауи
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Будауи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
27
Буанани
25
Чо
25
Чо
27
Буанани
24
Лаборд
29
Моффи
29
Моффи
24
Лаборд
20
Бута
3
Секине
3
Секине
20
Бута
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
29
Джордан
10
Диаките
10
Диаките
29
Джордан
Остались в запасе
Ницца
Реймс
31
Максим Дюпе
ВР
20
Том Луше
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
20
Том Луше
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Ницца - Реймс
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
21
Офсайды
0
2
Количество передач
483
394
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Реймса» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»