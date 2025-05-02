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  • «Ницца» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

«Ницца» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

2 мая 2025, 20:35
Ницца
02.05.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
15' М. Сансон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
99
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
(К) ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Реймс
80
Йехван Диуф
(К) ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
87
Ange Tia
ЦП
72
Амаду Коне
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
29
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Терем Моффи
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
3
Хироки Секине
ПЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
30
Джон Финн
ЦФ
10
Умар Диаките
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Булка
33
Менди
26
Бар
15
Бомбито
2
Абди
13
Росарио
92
Клосс
14
Будауи
8
Сансон
27
Буанани
24
Лаборд
4-2-1-2-1
80
Диуф
20
Бута
2
Окуму
4
Кипр
18
Акьем
24
Гбане
6
Атангана
87
72
Коне
13
Накамура
29
Джордан
33
Менди
4
Данте
4
Данте
33
Менди
14
Будауи
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Будауи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
27
Буанани
25
Чо
25
Чо
27
Буанани
24
Лаборд
29
Моффи
29
Моффи
24
Лаборд
20
Бута
3
Секине
3
Секине
20
Бута
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
29
Джордан
10
Диаките
10
Диаките
29
Джордан
Остались в запасе
Ницца
Реймс
31
Максим Дюпе
ВР
20
Том Луше
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
20
Том Луше
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Ницца - Реймс
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
21
Офсайды
0
2
Количество передач
483
394
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Реймса» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Реймс»

«Ницца» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс Ницца
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