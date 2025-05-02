Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Реймса» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Реймс»