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Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Сити», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 15:30 по московскому времени.