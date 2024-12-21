21.12.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Динь
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
8
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
4-2-3-1
1
Ортега
82
Льюис
4
Гвардиол
5
Стоунз
5
Аканджи
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
10
Силва
18
Грилиш
9
Холанд
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
5
Стоунз
2
Уокер
2
Уокер
5
Стоунз
20
Гюндоган
26
Савиньо
26
Савиньо
20
Гюндоган
8
Ковачич
11
Доку
11
Доку
8
Ковачич
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
31
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
7
Офсайды
3
0
Количество передач
430
524
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Сити», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»