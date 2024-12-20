20.12.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
41
Перец
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
10
Мусиала
19
Сане
9
Кейн
3-1-2-2-2
1
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
6
Гертрейда
18
Вермерен
4
Шлагер
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
20
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
3
Дайер
3
Дайер
4
Мин-Джэ
20
Лаймер
5
Павлович
5
Павлович
20
Лаймер
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
11
Олисе
11
Тель
11
Тель
11
Олисе
6
Гертрейда
22
Раум
22
Раум
6
Гертрейда
18
Вермерен
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Вермерен
4
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
4
Шлагер
30
Шешко
9
Силва
9
Силва
30
Шешко
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
31
Faik Sakar
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
31
Faik Sakar
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
5
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
713
294
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «РБ Лейпциг», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»