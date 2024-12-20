Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2024

«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2024

20 декабря 2024, 21:20
Бавария
20.12.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
5 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
1' Д. Мусиала 25' К. Лаймер 36' Й. Киммих 75' Л. Сане 78' А. Дэвис
2' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
41
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
31
Faik Sakar
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
3-1-2-3-1
41
Перец
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
10
Мусиала
19
Сане
9
Кейн
3-1-2-2-2
1
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
6
Гертрейда
18
Вермерен
4
Шлагер
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
20
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
3
Дайер
3
Дайер
4
Мин-Джэ
20
Лаймер
5
Павлович
5
Павлович
20
Лаймер
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
11
Олисе
11
Тель
11
Тель
11
Олисе
6
Гертрейда
22
Раум
22
Раум
6
Гертрейда
18
Вермерен
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Вермерен
4
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
4
Шлагер
30
Шешко
9
Силва
9
Силва
30
Шешко
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
31
Faik Sakar
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
31
Faik Sakar
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
5
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
713
294
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «РБ Лейпциг», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг»

«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Бавария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
Фомин описал Шварца двумя словами
22 июля
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
18 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+