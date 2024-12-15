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  • «Ингулец» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Ингулец» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 12:50
Ингулец
15.12.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Колос
5' Д. Боливар 57' П. Ореховский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
20
Roman Volokhatyi
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Джованни Боливар
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
3-3-2-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
20
11
Пятов
26
Лосенко
97
Резепов
33
Мысык
59
29
Белоцерковец
3-1-2-1-3
31
81
3
Козик
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Велетень
19
7
Алефиренко
11
Боливар
20
10
10
20
97
Резепов
99
99
97
Резепов
11
Пятов
19
19
11
Пятов
59
27
27
59
19
10
Ореховский
10
Ореховский
19
10
Велетень
17
Салабай
17
Салабай
10
Велетень
11
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
11
Боливар
Остались в запасе
Ингулец
Колос
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ингулец - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Колос», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Колос»

«Ингулец» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Ингулец
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