15.12.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
3-3-2-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
20
11
Пятов
26
Лосенко
97
Резепов
33
Мысык
59
29
Белоцерковец
3-1-2-1-3
31
81
3
Козик
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Велетень
19
7
Алефиренко
11
Боливар
20
10
10
20
97
Резепов
99
99
97
Резепов
11
Пятов
19
19
11
Пятов
59
27
27
59
19
10
Ореховский
10
Ореховский
19
10
Велетень
17
Салабай
17
Салабай
10
Велетень
11
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
11
Боливар
Остались в запасе
Ингулец
Колос
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ингулец - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Колос», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»