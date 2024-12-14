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  • «Севилья» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Севилья» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 19:20
Севилья
14.12.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
65' М. Буэно
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
33
Рафаэль Ромеро
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Сусо
ПВ
23
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Фернандес
29
Монтиэль
5
Баде
4
Салас
16
Навас
18
Агум
6
Гудель
28
Буэно
8
Ньигес
11
Лукебакио
17
Ихеначо
4-4-2
13
Гуаита
32
Родригес
2
Старфельт
3
Мингеса
20
Алонсо
8
Бельтран
19
Сведберг
6
Мориба
23
Альварес
10
Аспас
18
Дуран
6
Гудель
23
Маркао
23
Маркао
6
Гудель
28
Буэно
6
Локонга
6
Локонга
28
Буэно
17
Ихеначо
23
Гарсия Паскуаль
23
Гарсия Паскуаль
17
Ихеначо
19
Сведберг
21
Ристич
21
Ристич
19
Сведберг
8
Бельтран
22
Сотело
22
Сотело
8
Бельтран
23
Альварес
19
Бамба
19
Бамба
23
Альварес
Ристич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
Ристич
18
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Дуран
Остались в запасе
Севилья
Сельта
1
Эрьян Нюланд
ВР
33
Рафаэль Ромеро
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Сусо
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Иван Вильяр
ВР
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
33
Рафаэль Ромеро
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Сусо
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Севилья - Сельта
6
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
9
Офсайды
3
4
Количество передач
423
512
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Сельты», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Сельта»

«Севилья» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Севилья
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