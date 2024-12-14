14.12.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-3-1-1
25
Фернандес
29
Монтиэль
5
Баде
4
Салас
16
Навас
18
Агум
6
Гудель
28
Буэно
8
Ньигес
11
Лукебакио
17
Ихеначо
4-4-2
13
Гуаита
32
Родригес
2
Старфельт
3
Мингеса
20
Алонсо
8
Бельтран
19
Сведберг
6
Мориба
23
Альварес
10
Аспас
18
Дуран
6
Гудель
23
Маркао
23
Маркао
6
Гудель
28
Буэно
6
Локонга
6
Локонга
28
Буэно
17
Ихеначо
23
Гарсия Паскуаль
23
Гарсия Паскуаль
17
Ихеначо
19
Сведберг
21
Ристич
21
Ристич
19
Сведберг
8
Бельтран
22
Сотело
22
Сотело
8
Бельтран
23
Альварес
19
Бамба
19
Бамба
23
Альварес
Ристич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
Ристич
18
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Дуран
Остались в запасе
Севилья
Сельта
1
Эрьян Нюланд
ВР
33
Рафаэль Ромеро
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Сусо
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Иван Вильяр
ВР
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
33
Рафаэль Ромеро
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Сусо
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Севилья - Сельта
6
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
9
Офсайды
3
4
Количество передач
423
512
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Сельты», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»