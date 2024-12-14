Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
3
Габриэль
17
Салиба
49
Льюис-Скелли
4
Райс
6
Мерино
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
7
Хаверц
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
5
Мангала
8
Дукуре
13
Ндиайе
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
49
Льюис-Скелли
5
Парти
5
Парти
49
Льюис-Скелли
4
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
4
Райс
10
Эдегор
11
Нванери
11
Нванери
10
Эдегор
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
6
Мерино
9
Жезус
9
Жезус
6
Мерино
17
Харрисон
19
Линдстрем
19
Линдстрем
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
27
Броя
27
Броя
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Эвертон
3
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
9
Офсайды
5
3
Количество передач
682
209
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
71
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Эвертона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»