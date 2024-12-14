14.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
15
Йенц
16
Белл
16
Мвене
2
Сано
31
Кор
10
Амири
10
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
3-2-1-3-1
41
Перец
4
Мин-Джэ
3
Дайер
22
Геррейру
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
19
Сане
10
Мусиала
11
Олисе
13
Мюллер
8
Небель
24
Хонг
24
Хонг
8
Небель
9
Буркардт
11
Зиб
11
Зиб
9
Буркардт
Зиб
9
Онисиво
9
Онисиво
Зиб
22
Геррейру
93
Боэ
93
Боэ
22
Геррейру
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
3
Дайер
11
Тель
11
Тель
3
Дайер
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
37
Anthony Pavlešić
ВР
1
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
37
Anthony Pavlešić
ВР
1
Макс Шмитт
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Майнц - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
21
12
Офсайды
3
0
Количество передач
290
649
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Баварии», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»