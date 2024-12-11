Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
4
Араужо
30
Отаменди
6
Бах
8
Эушнес
16
Флорентину
10
Кекчю
9
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
4-1-3-1-1
1
Скорупски
2
Хольм
31
Беукема
16
Казале
5
Пош
82
Урбански
80
Фаббиан
6
Моро
19
Фергюсон
19
Айлинг
24
Даллинга
9
Актюркоглу
19
Бесте
19
Бесте
9
Актюркоглу
14
Павлидис
23
Амдуни
23
Амдуни
14
Павлидис
10
Кекчю
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Кекчю
5
Пош
27
Корацца
27
Корацца
5
Пош
16
Казале
3
Лукуми
3
Лукуми
16
Казале
6
Моро
8
Фройлер
8
Фройлер
6
Моро
80
Фаббиан
4
Побега
4
Побега
80
Фаббиан
82
Урбански
11
Ндой
11
Ндой
82
Урбански
Остались в запасе
Бенфика
Болонья
24
Самуэль Соареш
ВР
13
Андре Гомеш
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
23
Никола Багнолини
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
13
Андре Гомеш
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Бенфика - Болонья
5
6
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
2
Количество передач
404
431
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Болоньи», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»