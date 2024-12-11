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  • «Боруссия» Д – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Боруссия» Д – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 21:50
Боруссия Д
11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
60' С. Гирасси (П) 78' С. Гирасси
53' Рафинья 75' Ф. Торрес 85' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
7
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
47
Элиас Бенкара
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кобель
21
Бенсебаини
15
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
9
Забитцер
23
Нмеча
7
Рейна
24
Дюранвиль
9
Гирасси
11
Гиттенс
4-1-1-3-1
1
Пенья
5
Кунде
22
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
17
Касадо
20
Педри
11
Рафинья
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
26
Рюэрсон
2
Коуто
2
Коуто
26
Рюэрсон
7
Рейна
30
Гросс
30
Гросс
7
Рейна
24
Дюранвиль
18
Мален
18
Мален
24
Дюранвиль
20
Педри
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Педри
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
11
Рафинья
21
де Йонг
21
де Йонг
11
Рафинья
10
Ольмо
7
Торрес
7
Торрес
10
Ольмо
19
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
19
Ямаль
Остались в запасе
Боруссия Д
Барселона
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
47
Элиас Бенкара
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
9
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
47
Элиас Бенкара
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
9
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия Д - Барселона
4
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
10
Офсайды
6
0
Количество передач
413
523
Сейвы
5
0
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.83
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Барселоны», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Барселона»

«Боруссия» Д – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Боруссия Д
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