11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-1-3-2
1
Кобель
21
Бенсебаини
15
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
9
Забитцер
23
Нмеча
7
Рейна
24
Дюранвиль
9
Гирасси
11
Гиттенс
4-1-1-3-1
1
Пенья
5
Кунде
22
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
17
Касадо
20
Педри
11
Рафинья
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
26
Рюэрсон
2
Коуто
2
Коуто
26
Рюэрсон
7
Рейна
30
Гросс
30
Гросс
7
Рейна
24
Дюранвиль
18
Мален
18
Мален
24
Дюранвиль
20
Педри
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Педри
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
11
Рафинья
21
де Йонг
21
де Йонг
11
Рафинья
10
Ольмо
7
Торрес
7
Торрес
10
Ольмо
19
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
19
Ямаль
Остались в запасе
Боруссия Д
Барселона
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
47
Элиас Бенкара
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
9
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
47
Элиас Бенкара
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
9
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия Д - Барселона
4
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
10
Офсайды
6
0
Количество передач
413
523
Сейвы
5
0
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.83
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Барселоны», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»