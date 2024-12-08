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  • «Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 21:35
Наполи
08.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
79' Г. Исаксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
19
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Filipe Bordon
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
16
Оливера
4
Буонджорно
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
4
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
4-3-1-2
94
Проведель
77
Марушич
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
18
Исаксен
7
Деле-Баширу
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
19
Диа
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
99
Ангисса
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
99
Ангисса
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
4
Мактоминей
18
Распадори
18
Распадори
4
Мактоминей
13
Романьоли
4
Патрик
4
Патрик
13
Романьоли
17
Тавареш
2
Жиго
2
Жиго
17
Тавареш
18
Исаксен
29
Лаццари
29
Лаццари
18
Исаксен
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
19
Диа
9
Педро
9
Педро
19
Диа
Остались в запасе
Наполи
Лацио
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Христос Мандас
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Наполи - Лацио
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
522
407
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лацио», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Лацио»

«Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Наполи
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