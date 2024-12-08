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  • «Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 17:10
Атлетик
08.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
15' А. Паредес 69' И. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
26
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-2-2-2
25
Агирресабала
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
19
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Конде
17
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
24
Бернат
26
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
15
Баэна
11
Барри
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
24
Прадос
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
19
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
19
Уильямс
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
13
Конде
1
Жуниор
1
Жуниор
13
Конде
10
Пино
4
Суарес
4
Суарес
10
Пино
10
Парехо
22
Перес
22
Перес
10
Парехо
Морено
33
Кабанес
33
Кабанес
Морено
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
23
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
10
Офсайды
1
2
Количество передач
392
555
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вильярреала», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Вильярреал»

Атлетик – Вильярреал матч 8 декабря

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Атлетик
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