08.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
25
Агирресабала
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
19
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Конде
17
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
24
Бернат
26
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
15
Баэна
11
Барри
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
24
Прадос
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
19
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
19
Уильямс
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
13
Конде
1
Жуниор
1
Жуниор
13
Конде
10
Пино
4
Суарес
4
Суарес
10
Пино
10
Парехо
22
Перес
22
Перес
10
Парехо
Морено
33
Кабанес
33
Кабанес
Морено
11
Барри
7
Морено
7
Морено
11
Барри
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
23
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
10
Офсайды
1
2
Количество передач
392
555
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вильярреала», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»