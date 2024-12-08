Составы команд
Колос
Колос
3-1-2-1-3
31
81
16
Красники
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
10
Велетень
11
Боливар
19
7
Алефиренко
4-2-1-2-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
15
Стасюк
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
7
Близниченко
9
Тарануха
Остались в запасе
Колос
Оболонь
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»