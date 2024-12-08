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  • «Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 15:20
Колос
08.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Оболонь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
11
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
15
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
3
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
3-1-2-1-3
31
81
16
Красники
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
10
Велетень
11
Боливар
19
7
Алефиренко
4-2-1-2-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
15
Стасюк
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
7
Близниченко
9
Тарануха
Остались в запасе
Колос
Оболонь
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Оболонь»

«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Колос
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