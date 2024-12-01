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  • «Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 21:35
Марсель
01.12.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Монако
53' Л. Энрике 89' М. Гринвуд (П)
41' А. Головин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
26
Билял Надир
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-4-2-1
12
Рульи
23
Гарсия
5
Балерди
62
Мурильо
21
Ронжье
14
Рабьо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Энрике
11
Гринвуд
17
Мопе
4-1-1-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
27
Магасса
17
Бен-Сегир
10
Головин
11
Аклиуш
20
Балогун
23
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
23
Гарсия
11
Гринвуд
26
Надир
26
Надир
11
Гринвуд
17
Мопе
11
Ваи
11
Ваи
17
Мопе
10
Головин
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Головин
17
Бен-Сегир
18
Минамино
18
Минамино
17
Бен-Сегир
27
Магасса
99
Иленихена
99
Иленихена
27
Магасса
20
Балогун
7
Эмболо
7
Эмболо
20
Балогун
Остались в запасе
Марсель
Монако
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Марсель - Монако
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
16
Офсайды
0
1
Количество передач
655
376
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монако», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако»

«Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Марсель
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