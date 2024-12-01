01.12.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-4-2-1
12
Рульи
23
Гарсия
5
Балерди
62
Мурильо
21
Ронжье
14
Рабьо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Энрике
11
Гринвуд
17
Мопе
4-1-1-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
27
Магасса
17
Бен-Сегир
10
Головин
11
Аклиуш
20
Балогун
23
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
23
Гарсия
11
Гринвуд
26
Надир
26
Надир
11
Гринвуд
17
Мопе
11
Ваи
11
Ваи
17
Мопе
10
Головин
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Головин
17
Бен-Сегир
18
Минамино
18
Минамино
17
Бен-Сегир
27
Магасса
99
Иленихена
99
Иленихена
27
Магасса
20
Балогун
7
Эмболо
7
Эмболо
20
Балогун
Остались в запасе
Марсель
Монако
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Марсель - Монако
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
16
Офсайды
0
1
Количество передач
655
376
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монако», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»