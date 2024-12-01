01.12.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-3-2-1
1
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
7
Верету
10
Бенрахма
11
Фофана
91
Ляказетт
3-1-3-1-2
99
Булка
6
Абдельмонем
42
Нанджу
15
Бомбито
13
Росарио
20
Луше
14
Будауи
22
Н'Домбеле
10
Диоп
29
Гессан
25
Чо
8
Толиссо
6
Какере
6
Какере
8
Толиссо
10
Бенрахма
10
Шерки
10
Шерки
10
Бенрахма
16
Чалета-Цар
98
Мэйтленд-Найлс
98
Мэйтленд-Найлс
16
Чалета-Цар
11
Фофана
7
Нуама
7
Нуама
11
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
14
Будауи
20
Камара
20
Камара
14
Будауи
10
Диоп
10
Илие
10
Илие
10
Диоп
25
Чо
27
Буанани
27
Буанани
25
Чо
22
Н'Домбеле
24
Лаборд
24
Лаборд
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Лион
Ницца
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лион - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
466
410
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.5
2.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ниццы», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»