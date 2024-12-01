01.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-1-2-4
31
16
Красники
3
Козик
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
11
Боливар
15
19
7
Алефиренко
4-1-3-2
77
Бущан
18
Тымчик
32
Михавко
15
Дячук
44
Дубинчак
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
39
Герреро
9
Волошин
45
Брагару
19
17
Салабай
17
Салабай
19
11
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
11
Боливар
44
Дубинчак
4
Попов
4
Попов
44
Дубинчак
45
Брагару
22
Кабаев
22
Кабаев
45
Брагару
39
Герреро
11
Ванат
11
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Колос
Динамо К
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Колос - Динамо К
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Динамо» Киев, 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Динамо» Киев
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Источник: «Бомбардир»