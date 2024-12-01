01.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Окойе
33
Земура
17
Джаннетти
95
Туре
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
9
Дэвис
20
Лукка
3-2-4-1
1
Леали
20
Сабелли
13
Бани
5
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
47
Бадель
32
Френдруп
21
Миретти
2
Торсбю
99
Пинамонти
19
Эхизибуе
77
Эбосс
77
Эбосс
19
Эхизибуе
20
Лукка
31
Кристенсен
31
Кристенсен
20
Лукка
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
9
Дэвис
18
Модешту
18
Модешту
9
Дэвис
10
Товен
49
49
10
Товен
13
Бани
4
Вольяччо
4
Вольяччо
13
Бани
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
21
Миретти
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Миретти
59
Дзаноли
45
Балотелли
45
Балотелли
59
Дзаноли
99
Пинамонти
9
Витинья
9
Витинья
99
Пинамонти
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
1
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
4
Количество передач
401
470
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Дженоа, 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»