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  • «Удинезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Удинезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 13:20
Удинезе
01.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
13' А. Пинамонти 67' Л. Джаннетти (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
18
Руй Модешту
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Окойе
33
Земура
17
Джаннетти
95
Туре
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
9
Дэвис
20
Лукка
3-2-4-1
1
Леали
20
Сабелли
13
Бани
5
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
47
Бадель
32
Френдруп
21
Миретти
2
Торсбю
99
Пинамонти
19
Эхизибуе
77
Эбосс
77
Эбосс
19
Эхизибуе
20
Лукка
31
Кристенсен
31
Кристенсен
20
Лукка
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
9
Дэвис
18
Модешту
18
Модешту
9
Дэвис
10
Товен
49
49
10
Товен
13
Бани
4
Вольяччо
4
Вольяччо
13
Бани
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
21
Миретти
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Миретти
59
Дзаноли
45
Балотелли
45
Балотелли
59
Дзаноли
99
Пинамонти
9
Витинья
9
Витинья
99
Пинамонти
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
1
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
4
Количество передач
401
470
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Дженоа, 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Дженоа»

«Удинезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Удинезе
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