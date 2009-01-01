Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 11-е место 2015 Россия. Кубок ФНЛ. Стыковые матчи (3-е места) 2015 Россия. Кубок ФНЛ. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. ФНЛ. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Премьер-Лига. 2013/2014 Россия. Премьер-Лига. 2012/2013 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Товарищеские матчи. 2012 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. Премьер-лига. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Первый дивизион. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Россия. Первый дивизион. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Кубок. 2008/2009