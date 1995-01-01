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    Волга - результаты

    Город Нижний Новгород
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fcvolgann.ru/
    Стадион Локомотив
    Турниры:
    Россия. ФНЛ (2015/2016)
    38 тур
    		21 мая, суббота 13:00 Волга 4:0 Енисей
    37 тур
    		15 мая, воскресенье 18:00 Волгарь 2:1 Волга
    36 тур
    		10 мая, вторник 18:30 Волга 1:1 Шинник
    35 тур
    		6 мая, пятница 16:00 Оренбург 1:1 Волга
    34 тур
    		2 мая, понедельник 17:00 Волга 3:2 Томь
    33 тур
    		25 апреля, понедельник 18:30 Тосно 1:0 Волга
    32 тур
    		18 апреля, понедельник 18:00 Волга 1:2 Арсенал
    31 тур
    		11 апреля, понедельник 20:00 Зенит-2 1:1 Волга
    30 тур
    		7 апреля, четверг 18:00 Волга 4:1 Байкал
    29 тур
    		3 апреля, воскресенье 18:00 Факел 1:2 Волга
    28 тур
    		27 марта, воскресенье 16:00 Волга 0:0 Спартак-2
    27 тур
    		20 марта, воскресенье 14:00 КАМАЗ 0:2 Волга
    26 тур
    		16 марта, среда 18:30 Волга 0:1 Балтика
    25 тур
    		12 марта, суббота 14:00 Сибирь 1:2 Волга
    24 тур
    		29 ноября, воскресенье 14:00 Армавир 1:0 Волга
    23 тур
    		25 ноября, среда 19:00 Волга 0:0 Сокол
    22 тур
    		21 ноября, суббота 10:00 СКА-Хабаровск 1:1 Волга
    21 тур
    		15 ноября, воскресенье 19:00 Волга 1:0 Луч
    20 тур
    		8 ноября, воскресенье 15:00 Тюмень 2:1 Волга
    19 тур
    		1 ноября, воскресенье 15:00 Волга 0:1 Волгарь
    18 тур
    		25 октября, воскресенье 14:00 Шинник 2:1 Волга
    17 тур
    		19 октября, понедельник 19:00 Волга 1:3 Оренбург
    16 тур
    		15 октября, четверг 16:00 Томь 1:0 Волга
    15 тур
    		11 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:1 Тосно
    14 тур
    		4 октября, воскресенье 16:00 Арсенал 1:0 Волга
    13 тур
    		28 сентября, понедельник 18:00 Волга 2:2 Зенит-2
    12 тур
    		20 сентября, воскресенье 12:00 Байкал 1:0 Волга
    11 тур
    		14 сентября, понедельник 18:00 Волга 1:0 Факел
    10 тур
    		7 сентября, понедельник 17:30 Спартак-2 1:0 Волга
    9 тур
    		31 августа, понедельник 19:00 Волга 2:1 КАМАЗ
    8 тур
    		23 августа, воскресенье 18:00 Балтика 0:1 Волга
    7 тур
    		17 августа, понедельник 19:00 Волга 2:1 Сибирь
    6 тур
    		10 августа, понедельник 19:00 Волга 1:0 Армавир
    5 тур
    		3 августа, понедельник 19:00 Сокол 2:0 Волга
    4 тур
    		27 июля, понедельник 19:00 Волга 0:0 СКА-Хабаровск
    3 тур
    		20 июля, понедельник 12:00 Луч 2:0 Волга
    2 тур
    		15 июля, среда 19:00 Волга 1:0 Тюмень
    1 тур
    		11 июля, суббота 15:00 Енисей 0:1 Волга
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