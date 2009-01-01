Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волга - турнирная таблица

Нижний Новгород
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://fcvolgann.ru/
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Оренбург
2
Арсенал
3
Томь
4
Волгарь
5
Спартак-2
6
Факел
7
Тосно
8
Тюмень
9
Сокол
10
Волга
11
Cибирь
12
Шинник
13
Зенит-2
14
СКА-Хабаровск
15
Луч
16
Енисей
17
Балтика
18
Армавир
19
Байкал
20
КАМАЗ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
26
8
4
61
20
41
86
38
25
7
6
64
36
28
82
38
22
8
8
58
35
23
74
38
17
12
9
57
37
20
63
38
17
8
13
52
49
3
59
38
17
5
16
51
42
9
56
38
17
4
17
57
53
4
55
38
15
9
14
44
45
-1
54
38
14
11
13
43
38
5
53
38
14
9
15
39
37
2
51
38
14
9
15
47
50
-3
51
38
13
11
14
50
49
1
50
38
13
11
14
61
56
5
50
38
13
10
15
36
35
1
49
38
12
9
17
31
46
-15
45
38
12
8
18
36
49
-13
44
38
11
11
16
37
47
-10
44
38
10
10
18
28
44
-16
40
38
8
2
28
29
73
-44
26
38
6
6
26
20
60
-40
24
Команда
1
Оренбург
2
Арсенал
3
Спартак-2
4
Томь
5
Волгарь
6
Волга
7
Cибирь
8
Тосно
9
Тюмень
10
Факел
11
Сокол
12
Шинник
13
СКА-Хабаровск
14
Балтика
15
Зенит-2
16
Луч
17
Армавир
18
Енисей
19
Байкал
20
КАМАЗ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
31
7
24
47
19
13
3
3
29
14
15
42
19
13
1
5
31
15
16
40
19
12
4
3
32
18
14
40
19
11
5
3
31
15
16
38
19
9
6
4
25
16
9
33
19
9
6
4
24
18
6
33
19
10
2
7
32
24
8
32
19
10
2
7
23
22
1
32
19
10
1
8
30
22
8
31
19
8
6
5
23
16
7
30
19
8
5
6
28
21
7
29
19
7
7
5
21
16
5
28
19
7
5
7
23
25
-2
26
19
6
8
5
35
30
5
26
19
6
8
5
18
20
-2
26
19
7
4
8
20
20
0
25
19
7
2
10
18
23
-5
23
19
6
1
12
15
34
-19
19
19
2
3
14
8
28
-20
9
Команда
1
Арсенал
2
Оренбург
3
Томь
4
Факел
5
Волгарь
6
Зенит-2
7
Тосно
8
Сокол
9
Тюмень
10
СКА-Хабаровск
11
Шинник
12
Енисей
13
Луч
14
Спартак-2
15
Волга
16
Cибирь
17
Балтика
18
КАМАЗ
19
Армавир
20
Байкал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
4
3
35
22
13
40
19
12
3
4
30
13
17
39
19
10
4
5
26
17
9
34
19
7
4
8
21
20
1
25
19
6
7
6
26
22
4
25
19
7
3
9
26
26
0
24
19
7
2
10
25
29
-4
23
19
6
5
8
20
22
-2
23
19
5
7
7
21
23
-2
22
19
6
3
10
15
19
-4
21
19
5
6
8
22
28
-6
21
19
5
6
8
18
26
-8
21
19
6
1
12
13
26
-13
19
19
4
7
8
21
34
-13
19
19
5
3
11
14
21
-7
18
19
5
3
11
23
32
-9
18
19
4
6
9
14
22
-8
18
19
4
3
12
12
32
-20
15
19
3
6
10
8
24
-16
15
19
2
1
16
14
39
-25
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
8
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
8
ФотоЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
3
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+