Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
26
8
4
61
20
41
86
38
25
7
6
64
36
28
82
38
22
8
8
58
35
23
74
38
17
12
9
57
37
20
63
38
17
8
13
52
49
3
59
38
17
5
16
51
42
9
56
38
17
4
17
57
53
4
55
38
15
9
14
44
45
-1
54
38
14
11
13
43
38
5
53
38
14
9
15
39
37
2
51
38
14
9
15
47
50
-3
51
38
13
11
14
50
49
1
50
38
13
11
14
61
56
5
50
38
13
10
15
36
35
1
49
38
12
9
17
31
46
-15
45
38
12
8
18
36
49
-13
44
38
11
11
16
37
47
-10
44
38
10
10
18
28
44
-16
40
38
8
2
28
29
73
-44
26
38
6
6
26
20
60
-40
24
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
31
7
24
47
19
13
3
3
29
14
15
42
19
13
1
5
31
15
16
40
19
12
4
3
32
18
14
40
19
11
5
3
31
15
16
38
19
9
6
4
25
16
9
33
19
9
6
4
24
18
6
33
19
10
2
7
32
24
8
32
19
10
2
7
23
22
1
32
19
10
1
8
30
22
8
31
19
8
6
5
23
16
7
30
19
8
5
6
28
21
7
29
19
7
7
5
21
16
5
28
19
7
5
7
23
25
-2
26
19
6
8
5
35
30
5
26
19
6
8
5
18
20
-2
26
19
7
4
8
20
20
0
25
19
7
2
10
18
23
-5
23
19
6
1
12
15
34
-19
19
19
2
3
14
8
28
-20
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
4
3
35
22
13
40
19
12
3
4
30
13
17
39
19
10
4
5
26
17
9
34
19
7
4
8
21
20
1
25
19
6
7
6
26
22
4
25
19
7
3
9
26
26
0
24
19
7
2
10
25
29
-4
23
19
6
5
8
20
22
-2
23
19
5
7
7
21
23
-2
22
19
6
3
10
15
19
-4
21
19
5
6
8
22
28
-6
21
19
5
6
8
18
26
-8
21
19
6
1
12
13
26
-13
19
19
4
7
8
21
34
-13
19
19
5
3
11
14
21
-7
18
19
5
3
11
23
32
-9
18
19
4
6
9
14
22
-8
18
19
4
3
12
12
32
-20
15
19
3
6
10
8
24
-16
15
19
2
1
16
14
39
-25
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире