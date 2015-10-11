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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Тосно
Волга - Тосно: обзор матча 11 октября 2015
Волга
11.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Тосно
90+2'
Н. Саталкин
75'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Тосно
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
90'
+2
82'
Замена
Д. Прошин
️️️️
И. Михалев
Замена
К. Маляров
️️️️
К. Гарбуз
81'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
М. Костюков
78'
Замена
И. Петров
️️️️
Н. Замалиев
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
В. Ильин
74'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
П. Голышев
57'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Астафьев
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Миносян
56'
46'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Причиненко
30'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
14
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-3-3
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
3
Пасько
77
Прошин
6
Полянин
7
Миносян
15
Маляка
13
Замалиев
77
Костюков
87
Саталкин
44
Кухарчук
3-1-4-2
1
Байчора
25
Смирнов
29
Мищенко
2
Аравин
25
Бочков
4
Астафьев
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
23
Причиненко
72
Голышев
39
Михалев
19
Гарбуз
7
Маляров
7
Маляров
19
Гарбуз
7
Миносян
18
Суханов
18
Суханов
7
Миносян
13
Замалиев
10
Петров
10
Петров
13
Замалиев
77
Костюков
9
Лукьянов
9
Лукьянов
77
Костюков
39
Михалев
14
Прошин
14
Прошин
39
Михалев
23
Причиненко
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Причиненко
72
Голышев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
72
Голышев
4
Астафьев
98
Ильин
98
Ильин
4
Астафьев
Остались в запасе
Волга
Тосно
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Статистика матча Волга - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
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Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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