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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волга
СКА-Хабаровск - Волга: обзор матча 21 ноября 2015
СКА-Хабаровск
21.11.2015, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 1
Завершен
Волга
25'
Г. Ходжава
11'
И. Удалый (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волга
87'
Замена
И. Джалилов
️️️️
А. Миносян
Замена
С. Нестеренко
️️️️
И. Эдиев
85'
Замена
А. Киреев
️️️️
Т. Микуцкис
80'
Желтая карточка
И. Эдиев
79'
71'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
70'
Замена
А. Шеляков
️️️️
А. Прошин
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Н. Безлихотнов
69'
65'
Желтая карточка
А. Прошин
59'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Козлов
57'
Замена
И. Петров
️️️️
Э. Суханов
53'
Желтая карточка
Д. Полянин
Желтая карточка
К. Базелюк
48'
Вторая желтая
Г. Ходжава
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ходжава
25'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Удалый
Желтая карточка
Г. Ходжава
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
12
Алексей Шеляков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-2-2-1-1
99
Дюпин
5
Микуцкис
5
Эдиев
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
23
Ваганов
28
Ходжава
90
Безлихотнов
10
Базелюк
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
3
Пасько
15
Колев
77
Прошин
6
Полянин
18
Суханов
19
Гарбуз
31
Леандро
7
Миносян
87
Саталкин
32
Козлов
5
Эдиев
5
Нестеренко
5
Нестеренко
5
Эдиев
5
Микуцкис
88
Киреев
88
Киреев
5
Микуцкис
90
Безлихотнов
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Безлихотнов
77
Прошин
12
Шеляков
12
Шеляков
77
Прошин
7
Миносян
3
Джалилов
3
Джалилов
7
Миносян
18
Суханов
10
Петров
10
Петров
18
Суханов
32
Козлов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
32
Козлов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волга
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волга
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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