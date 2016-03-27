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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Спартак-2
Волга - Спартак-2: обзор матча 27 марта 2016
Волга
27.03.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак-2
Замена
И. Маслов
️️️️
К. Гарбуз
90'
+1
86'
Замена
А. Федчук
️️️️
К. Савичев
Желтая карточка
Н. Николаев
86'
77'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Каюмов
75'
Желтая карточка
И. Леонтьев
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Лукьянов
72'
Замена
И. Джалилов
️️️️
Д. Маляка
67'
Желтая карточка
А. Прошин
62'
57'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Кухарчук
55'
Желтая карточка
Э. Суханов
33'
30'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вавилин
19
Гарбуз
15
Колев
25
Буйволов
77
Прошин
18
Суханов
13
Замалиев
15
Маляка
44
Кухарчук
9
Лукьянов
11
Саркисов
3-2-3-1-1
30
Песьяков
4
Савичев
2
Кутепов
21
Ходырев
9
Комбаров
5
Кутин
7
Козлов
52
Леонтьев
8
Самсонов
7
Каюмов
13
Обухов
9
Лукьянов
96
Николаев
96
Николаев
9
Лукьянов
19
Гарбуз
3
Маслов
3
Маслов
19
Гарбуз
15
Маляка
3
Джалилов
3
Джалилов
15
Маляка
44
Кухарчук
32
Козлов
32
Козлов
44
Кухарчук
7
Каюмов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
7
Каюмов
7
Козлов
7
Бакаев
7
Бакаев
7
Козлов
4
Савичев
10
Федчук
10
Федчук
4
Савичев
Остались в запасе
Волга
Спартак-2
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Волга - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак-2
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Искра
2 : 5
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Локомотив
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