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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Луч
Волга - Луч: обзор матча 15 ноября 2015
Волга
15.11.2015, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Луч
57'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Луч
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
+2
89'
Желтая карточка
С. Колычев
Замена
К. Маляров
️️️️
М. Костюков
88'
83'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Пискунов
Желтая карточка
Н. Замалиев
79'
75'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
В. Кренделев
75'
Замена
М. Казанков
️️️️
И. Столбовой
Желтая карточка
М. Костюков
74'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Козлов
72'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Миносян
65'
57'
Желтая карточка
Д. Клопков
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
57'
Желтая карточка
Д. Полянин
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
12
Алексей Шеляков
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Нигматуллин
25
Буйволов
3
Пасько
77
Прошин
19
Гарбуз
6
Полянин
7
Миносян
13
Замалиев
31
Леандро
77
Костюков
32
Козлов
3-2-3-2
56
Довбня
5
Пискунов
67
Колычев
55
Гузь
4
Бабенков
2
Кренделев
4
Славнов
44
Клопков
3
Насадюк
6
Нивалдо
24
Столбовой
77
Костюков
7
Маляров
7
Маляров
77
Костюков
7
Миносян
87
Саталкин
87
Саталкин
7
Миносян
32
Козлов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
32
Козлов
2
Кренделев
18
Гордиенко
18
Гордиенко
2
Кренделев
24
Столбовой
60
Казанков
60
Казанков
24
Столбовой
5
Пискунов
10
Козлов
10
Козлов
5
Пискунов
Остались в запасе
Волга
Луч
12
Алексей Шеляков
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
12
Алексей Шеляков
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Статистика матча Волга - Луч
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Локомотив
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