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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Волгарь
Волга - Волгарь: обзор матча 01 ноября 2015
Волга
01.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
90+3'
А. Кренделев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Волгарь
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Кренделев
Желтая карточка
Э. Суханов
90'
+1
86'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Б. Петрович
Замена
Э. Суханов
️️️️
Д. Маляка
83'
76'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
72'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Т. Букия
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Козлов
68'
65'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Сутормин
Замена
А. Саркисов
️️️️
И. Кухарчук
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
3
Пасько
6
Полянин
13
Замалиев
15
Маляка
31
Леандро
87
Саталкин
44
Кухарчук
32
Козлов
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
13
Иванов
11
Сутормин
32
Терехов
33
Кренделев
11
Петрович
10
Лукьяновс
10
Букия
13
Алхазов
32
Козлов
77
Костюков
77
Костюков
32
Козлов
15
Маляка
18
Суханов
18
Суханов
15
Маляка
44
Кухарчук
11
Саркисов
11
Саркисов
44
Кухарчук
10
Букия
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Букия
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
11
Петрович
99
Жабкин
99
Жабкин
11
Петрович
11
Сутормин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
11
Сутормин
Остались в запасе
Волга
Волгарь
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Статистика матча Волга - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Локомотив
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