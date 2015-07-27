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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - СКА-Хабаровск
Волга - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 июля 2015
Волга
27.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - СКА-Хабаровск
90'
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
И. Лукьянов
90'
80'
Замена
А. Купчин
️️️️
К. Аладашвили
Замена
И. Петров
️️️️
Леандро
79'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Козлов
71'
68'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Д. Гатикоев
57'
Замена
А. Гайдаш
️️️️
Р. Умаров
Замена
Н. Саталкин
️️️️
И. Кухарчук
55'
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Миносян
53'
Желтая карточка
Д. Полянин
50'
32'
Желтая карточка
А. Киреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-3-1-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
3
Пасько
25
Буйволов
6
Полянин
7
Миносян
13
Замалиев
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
3-2-2-2
99
Дюпин
5
Нестеренко
88
Киреев
5
Эдиев
3
Удалый
10
Никифоров
78
Калинский
23
Ваганов
11
Умаров
23
Гатикоев
7
Миносян
18
Суханов
18
Суханов
7
Миносян
31
Леандро
10
Петров
10
Петров
31
Леандро
44
Кухарчук
87
Саталкин
87
Саталкин
44
Кухарчук
32
Козлов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
32
Козлов
11
Аладашвили
5
Купчин
5
Купчин
11
Аладашвили
11
Умаров
90
Гайдаш
90
Гайдаш
11
Умаров
23
Гатикоев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
23
Гатикоев
Остались в запасе
Волга
СКА-Хабаровск
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Волга - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
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