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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Балтика
Волга - Балтика: обзор матча 16 марта 2016
Волга
16.03.2016, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
90+1'
В. Сармонт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Балтика
90'
+4
Замена
В. Земченков
️️️️
О. Ланин
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Сармонт
Замена
А. Прошин
️️️️
Д. Маляка
90'
Замена
Э. Суханов
️️️️
И. Петров
82'
76'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
69'
Замена
А. Сердюк
️️️️
В. Кириллов
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Саркисов
66'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Костюков
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
4-3-1-2
1
Вавилин
19
Гарбуз
15
Колев
25
Буйволов
6
Полянин
13
Замалиев
15
Маляка
10
Петров
77
Костюков
11
Саркисов
32
Козлов
3-5-1-1
16
Барановский
13
Тимофеев
39
Сармонт
4
Овсиенко
27
Лебедев
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
17
Макарчук
10
Гелоян
11
Кириллов
15
Маляка
77
Прошин
77
Прошин
15
Маляка
10
Петров
18
Суханов
18
Суханов
10
Петров
77
Костюков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
77
Костюков
11
Саркисов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
11
Саркисов
11
Кириллов
7
Сердюк
7
Сердюк
11
Кириллов
64
Ланин
23
Земченков
23
Земченков
64
Ланин
Остались в запасе
Волга
Балтика
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Волга - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Локомотив
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