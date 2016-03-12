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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Волга
Cибирь - Волга: обзор матча 12 марта 2016
Cибирь
12.03.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 2
Завершен
Волга
76'
А. Дышеков
34'
М. Костюков
57'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Волга
90'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Саркисов
Замена
В. Азаров
️️️️
Г. Рухаиа
90'
87'
Замена
Э. Суханов
️️️️
И. Петров
80'
Замена
К. Маляров
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:2!
А. Дышеков
76'
Желтая карточка
Т. Выходил
72'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Макаренко
63'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Иванов
57'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Саркисов
44'
Желтая карточка
Д. Маляка
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Костюков
32'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Миносян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
66
Рангел Абушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-1-5-1
22
Цыган
59
Иванов
3
Плопа
4
Выходил
33
Дышеков
83
Харитонов
8
Макаренко
37
Чеботару
99
Житнев
4
Рухаиа
5
Гладышев
4-4-2
1
Вавилин
6
Полянин
25
Буйволов
15
Колев
19
Гарбуз
13
Замалиев
10
Петров
15
Маляка
7
Миносян
32
Козлов
11
Саркисов
59
Иванов
28
Магаль
28
Магаль
59
Иванов
4
Рухаиа
99
Азаров
99
Азаров
4
Рухаиа
8
Макаренко
15
Чадов
15
Чадов
8
Макаренко
7
Миносян
77
Костюков
77
Костюков
7
Миносян
32
Козлов
7
Маляров
7
Маляров
32
Козлов
10
Петров
18
Суханов
18
Суханов
10
Петров
11
Саркисов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
11
Саркисов
Остались в запасе
Cибирь
Волга
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
66
Рангел Абушев
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
66
Рангел Абушев
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Статистика матча Cибирь - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
РФЦ Заря
Новости команд
Все
Cибирь
Волга
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