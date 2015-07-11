Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волга
Енисей - Волга: обзор матча 11 июля 2015
Енисей
11.07.2015, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Волга
10'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волга
85'
Замена
И. Джалилов
️️️️
К. Маляров
Замена
А. Алиев
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
84'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Е. Иванов
81'
78'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Козлов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
М. Васильев
72'
58'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
М. Костюков
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Кухарчук
6'
Замена
Леандро
️️️️
Э. Суханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-2-2-2
88
Шелия
23
Васильев
80
Климов
80
Качан
6
Богдан
35
Гультяев
9
Лешонок
8
Иванов
23
Лескано
81
Низамутдинов
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
7
Маляров
25
Буйволов
3
Пасько
19
Гарбуз
18
Суханов
13
Замалиев
7
Миносян
44
Кухарчук
77
Костюков
32
Козлов
23
Лескано
10
Алиев
10
Алиев
23
Лескано
8
Иванов
8
Мануковский
8
Мануковский
8
Иванов
23
Васильев
63
Рыжов
63
Рыжов
23
Васильев
7
Маляров
3
Джалилов
3
Джалилов
7
Маляров
32
Козлов
87
Саталкин
87
Саталкин
32
Козлов
18
Суханов
31
Леандро
31
Леандро
18
Суханов
77
Костюков
9
Лукьянов
9
Лукьянов
77
Костюков
Остались в запасе
Енисей
Волга
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Енисей - Волга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Волга
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+