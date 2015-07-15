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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Тюмень
Волга - Тюмень: обзор матча 15 июля 2015
Волга
15.07.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
15'
Леандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Тюмень
90'
+1
Желтая карточка
В. Кичин
88'
Замена
С. Кошелев
️️️️
Н. Теленков
Замена
И. Петров
️️️️
А. Миносян
82'
78'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Д. Кленкин
Замена
Н. Саталкин
️️️️
М. Костюков
71'
65'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Нежелев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Кухарчук
64'
62'
Желтая карточка
С. Таказов
Замена
И. Джалилов
️️️️
К. Маляров
57'
46'
Замена
А. Куликов
️️️️
В. Пономарев
41'
Желтая карточка
Н. Теленков
ГОЛ! 1:0!
Леандро
15'
Желтая карточка
К. Маляров
13'
2'
Желтая карточка
В. Пономарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
3
Пасько
7
Маляров
7
Миносян
13
Замалиев
31
Леандро
77
Костюков
44
Кухарчук
32
Козлов
3-2-3-1
35
Телков
30
Таказов
4
Локтионов
7
Нежелев
77
Павленко
2
Кичин
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
9
Мамтов
7
Маляров
3
Джалилов
3
Джалилов
7
Маляров
7
Миносян
10
Петров
10
Петров
7
Миносян
77
Костюков
87
Саталкин
87
Саталкин
77
Костюков
44
Кухарчук
9
Лукьянов
9
Лукьянов
44
Кухарчук
20
Теленков
72
Кошелев
72
Кошелев
20
Теленков
4
Кленкин
4
Пустозеров
4
Пустозеров
4
Кленкин
19
Пономарев
91
Куликов
91
Куликов
19
Пономарев
7
Нежелев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Нежелев
Остались в запасе
Волга
Тюмень
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Волга - Тюмень
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
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