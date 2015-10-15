Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Волга
Томь - Волга: обзор матча 15 октября 2015
Томь
15.10.2015, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Волга
4'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волга
Замена
А. Лях
️️️️
М. Йиранек
90'
Желтая карточка
А. Саная
85'
Замена
П. Немов
️️️️
С. Кузнецов
85'
80'
Замена
К. Маляров
️️️️
А. Пасько
Замена
Д. Голубов
️️️️
К. Погребняк
73'
Замена
П. Тен
️️️️
Н. Баженов
69'
67'
Замена
И. Петров
️️️️
Н. Замалиев
60'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Кухарчук
60'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Саркисов
ГОЛ! 1:0!
А. Саная
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
12
Алексей Шеляков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-1-3-2
77
Чуваев
4
Чалов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
17
Пугин
10
Кузнецов
32
Баженов
32
Саная
9
Погребняк
3-2-3-1-1
1
Вавилин
77
Прошин
25
Буйволов
3
Пасько
6
Полянин
19
Гарбуз
13
Замалиев
15
Маляка
7
Миносян
44
Кухарчук
11
Саркисов
32
Баженов
22
Тен
22
Тен
32
Баженов
10
Кузнецов
5
Немов
5
Немов
10
Кузнецов
25
Йиранек
90
Лях
90
Лях
25
Йиранек
9
Погребняк
85
Голубов
85
Голубов
9
Погребняк
3
Пасько
7
Маляров
7
Маляров
3
Пасько
11
Саркисов
77
Костюков
77
Костюков
11
Саркисов
13
Замалиев
10
Петров
10
Петров
13
Замалиев
44
Кухарчук
9
Лукьянов
9
Лукьянов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Томь
Волга
1
Алексей Солосин
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
26
Александр Черевко
ЦФ
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Шеляков
ЦП
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Шеляков
ЦП
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Статистика матча Томь - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Волга
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+