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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Волга
Спартак-2 - Волга: обзор матча 07 сентября 2015
Спартак-2
07.09.2015, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Волга
33'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Волга
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Зуев
90'
82'
Замена
К. Маляров
️️️️
Д. Маляка
Замена
А. Федчук
️️️️
К. Савичев
81'
66'
Замена
А. Шеляков
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Зуев
52'
46'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
М. Костюков
46'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Н. Саталкин
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
33'
Желтая карточка
А. Пуцко
28'
26'
Желтая карточка
К. Гарбуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
12
Алексей Шеляков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-3-2-1-1
47
Филиппов
2
Кутепов
92
Брызгалов
15
Пуцко
4
Савичев
60
Зубарев
5
Кутин
8
Самсонов
52
Леонтьев
17
Зуев
13
Обухов
4-3-2-1
25
Нигматуллин
6
Полянин
25
Буйволов
3
Пасько
19
Гарбуз
13
Замалиев
15
Маляка
7
Миносян
77
Костюков
87
Саталкин
32
Козлов
17
Зуев
7
Козлов
7
Козлов
17
Зуев
4
Савичев
10
Федчук
10
Федчук
4
Савичев
15
Маляка
7
Маляров
7
Маляров
15
Маляка
32
Козлов
12
Шеляков
12
Шеляков
32
Козлов
87
Саталкин
18
Суханов
18
Суханов
87
Саталкин
77
Костюков
9
Лукьянов
9
Лукьянов
77
Костюков
Остались в запасе
Спартак-2
Волга
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
Новости команд
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