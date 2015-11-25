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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Сокол
Волга - Сокол: обзор матча 25 ноября 2015
Волга
25.11.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Сокол
Желтая карточка
Н. Замалиев
90'
90'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дегтярев
Замена
Э. Суханов
️️️️
Д. Маляка
83'
77'
Желтая карточка
А. Горбатюк
70'
Замена
М. Андреев
️️️️
С. Шевчук
67'
Желтая карточка
С. Шевчук
63'
Замена
А. Коротаев
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Саркисов
58'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
М. Костюков
46'
Замена
К. Маляров
️️️️
Д. Полянин
45'
25'
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Лозенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
12
Алексей Шеляков
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-3-1-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
15
Колев
6
Полянин
13
Замалиев
15
Маляка
31
Леандро
77
Костюков
11
Саркисов
32
Козлов
3-3-1-3
31
Пчелинцев
20
Столяренко
14
Лозенков
29
Горбатюк
30
Трусевич
34
Сабитов
70
Шевчук
77
Романенко
27
Радченко
9
Муллин
11
Дегтярев
6
Полянин
7
Маляров
7
Маляров
6
Полянин
11
Саркисов
7
Миносян
7
Миносян
11
Саркисов
15
Маляка
18
Суханов
18
Суханов
15
Маляка
77
Костюков
87
Саталкин
87
Саталкин
77
Костюков
11
Дегтярев
7
Перченок
7
Перченок
11
Дегтярев
70
Шевчук
77
Андреев
77
Андреев
70
Шевчук
14
Лозенков
27
Молодцов
27
Молодцов
14
Лозенков
9
Муллин
24
Коротаев
24
Коротаев
9
Муллин
Остались в запасе
Волга
Сокол
12
Алексей Шеляков
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
12
Алексей Шеляков
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Волга - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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