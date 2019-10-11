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11.11.2016 22:20Вчера вечером состоялась битва стран, сыгравших первый официальный матч на уровне сборных еще 144 года назад. Гол Старриджа стал 200-м для Англии в противостоянии с Шотландией. «Бомбардир» – о самом интересном в матче и вокруг него.3
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11.11.2016 19:00Рисунки 1872 года, схема Англии в 7 форвардов, 25 погибших на «Айброксе», фотография «Стэмфорд Бридж» в 1913-м, предвоенный «Уэмбли» и прочие материалы о самом первом противостоянии на уровне сборных в истории футбола.1