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Главная
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Комличенко впервые сыграл за сборную с Шотландией. А каким был дебют остальных россиян?
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19:46
Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»
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18:53
Отбор молодежного Евро-2021. Россия на 91 минуте благодаря Сулейманову вырвала ничью в игре с Польшей
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18:15
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17:52
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16:46
РПЛ объявила об изменении времени начала матчей «Локомотив» – «Спартак» и «Краснодар» – «Оренбург»
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Все новости
19:58
Игрока Шотландии Бурка госпитализировали в Боткинскую больницу после матча с Россией. В его моче нашли кровь
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17:33
Черышев – после разгрома Шотландии: «Атмосфера – топ!»
3
15:34
У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией
10
14:00
Лунев: «Такой Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»
12
12:59
Комличенко: «Минуты три, и я, может, ещe одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом»
4
12:18
Тренер сборной Шотландии – о поражении от «России»: «Ужасный результат»
5
11:20
«Краснодар»: «Гордимся Комличенко и желаем ему закрепиться в составе сборной России»
10
11:05
Куртуа: «Я знаю, что значит быть игроком мирового уровня»
3
10:04
Дзюба обратился к болельщикам сборной России
25
09:42
Азар: «Нам нужно набрать 30 очков из 30 в группе»
11
09:00
«Кажется, Россия и Шотландия в расчете». Регбийная сборная России поблагодарила футбольную
2
08:35
Депай – лидер отбора Евро-2020 по системе «гол+пас». У голландца по шесть голов и голевых передач
6
08:10
Комличенко: «Поздравил Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи»
1
07:44
Мартинес: «Мы еще сильнее, чем были, играя против России»
1
06:57
Аршавин – о Дзюбе: «Он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит»
16
06:40
Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера сборной России»
14
06:23
Черчесов – журналисту: «Остапа иногда несет. Главное, чтобы не пронесло»
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01:51
Дзюба – о гонке бомбардиров в отборе Евро-2020: «Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?»
6
01:38
Сборная Бельгии – первый официальный участник Евро-2020
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01:23
Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»
27
01:00
Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией
33
00:51
Черчесов – о разгроме Шотландии: «Кажется все легко, но на самом деле много сил потратили, чтобы взломать оборону»
3
00:40
Сборная России одержала 6 побед подряд с общим счетом 21:1
11
00:27
Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей
13
00:18
Комличенко дебютировал за сборную России
3
10 октября
23:55
Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты
23:30
Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира
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Комличенко впервые сыграл за сборную с Шотландией. А каким был дебют остальных россиян?
Бомбардир.ру
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5
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2
Сегодня, 20:04
Отбор ЧЕ-2020
Россия
Россия
Комличенко Николай
Тест для тех, кто всегда со сборной.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
АГН Москва, Russian Look, www.imago-im/www.imago-images.de, dpa / Global Look Press
,
Наталия Кондратенко
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