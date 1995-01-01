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    Комличенко впервые сыграл за сборную с Шотландией. А каким был дебют остальных россиян?


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 20:04
    Тест для тех, кто всегда со сборной.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: АГН Москва, Russian Look, www.imago-im/www.imago-images.de, dpa / Global Look Press, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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