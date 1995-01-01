Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов

За четыре тура до конца у команды шикарный расклад.

Сборная России обыграла Казахстан в домашнем матче благодаря голу Марио Фернандеса на 90 минуте, и этот результат – один из ключевых в отборе на Евро. Благодаря трем очкам Россия практически гарантировала себе выход в следующую стадию, хотя до конца отбора еще четыре матча.

Для начала немного о процедуре квалификации в целом. В каждой из 10 групп – 5 или 6 команд, и две лучших получают прямую путевку в группу на Евро. В отборочной группе сборной России 6 команд, и так выглядит таблица после сегодняшних матчей.

В случае равенства очков учитываются личные встречи – запомним этот момент для сравнения с теми командами, которые тоже претендуют на выход.

Матчи с Сан-Марино – почти три очка

За все шесть матчей на отборе сборная Сан-Марино не забила ни одного гола и набрала ровно ноль очков. Если не случится ничего неожиданного, то все сборные, которым еще предстоит играть с Сан-Марино, возьмут свои три очка.

Из всех сборных два матча с Сан-Марино сыграла только команда Кипра. А значит все остальные сыграют еще три боевых матча, а сборная Кипра – четыре. Чуть более сложный календарь сильно снижает вероятность реальной конкуренции со стороны Кипра для сборной России.

Если предположить, что все команды обыграют Сан-Марино, то ситуация выглядит так:

1 | Бельгия – 21, 3 матча в остатке

2 | Россия – 18, 3 матча

3 | Казахстан – 10, 3 матча

4 | Шотландия – 9, 3 матча

5 | Кипр – 7, 4 матча

С таким раскладом вероятность, что хотя бы кто-нибудь догонит Россию, практически минимальна. Казахстану для этого придется безошибочно отыграть все матчи и надеяться на ошибку России. Шотландии и этого будет мало: команде нужно обыграть Россию с разницей больше одного гола, чтобы при учете личных встреч остаться впереди.

Победа Бельгии помогла России

Да, если бы Бельгия проиграла, то Россия сравнялась бы с ней по очкам, но давайте просто признаем – сценарий с невыходом бельгийцев на Евро и так был бы абсолютно нереальным. Если предположить, что Бельгия в любом случае займет первое или второе место, то реальная борьба – между Россией, Казахстаном, Шотландией и Кипром за второй проход.

Бельгия сделала ровно то, что требовалось России на данном этапе – отобрала очки у Шотландии. Как мы уже разобрали выше, с учетом трех от Сан-Марино для всех команд Шотландия практически выбыла из борьбы за прямой выход на Евро.

Но небольшая опасность в успехе Бельгии все же есть. В следующем матче с Сан-Марино команда должна гарантировать себе выход на Евро, а это значит, что с Кипром и Казахстаном вряд ли сыграет основной состав. Как, впрочем, и с Россией.

Что будет после следующего тура?

В начале октября все станет еще понятнее. Россия сыграет с Шотландией, а Кипр – с Казахстаном, и в этом матче почти наверняка станет понятно, кто основной конкурент сборной России.

• Если сборная России наберет очки с Шотландией, то британская команда не выйдет на Евро. Уже сейчас преимущество россиян – 9 очков, и за три тура до конца этого будет достаточно.

• В матче Кипра и Казахстана проигравшая команда тоже выбывает из борьбы в случае, если Россия не проиграет. При этом ничья Казахстана с Кипром и победа России над Шотландией официально гарантируют команде Черчесова выход на Евро.