Построил для Моуринью непроходимую защиту, мало самостоятельно тренировал – все это о тренере Шотландии

Сегодня он сыграет с Россией.

Май 2019-го: сборная Шотландии прощается с Алексом Маклишем и занимается поиском нового тренера. Тогда шотландский Футбольный Союз сделал неочевидный шаг – пригласил Стива Кларка на должность главного тренера. Кларку 55, но для него это лишь третий реальный опыт самостоятельной работы.

Кларк работал у Моуринью. Жозе считал, что он всегда должен быть ассистентом

В сезоне-2005/06, когда «Челси» защитил титул чемпиона АПЛ, у Моуринью спросили о вкладе его помощников в этот успех. Моур прошелся по всем, а о Кларке рассказал поподробнее. «Стив – чудесный человек. Работа ассистента заключается в том, чтобы помогать главному тренеру в любое время суток. Очень многие разграничивают свободное и рабочее время. Стив готов поработать в любую минуту. Не знаю, будет ли он тренировать самостоятельно, но помощник из него отличный».

В том сезоне «Челси» оторвался от «МЮ», который был вторым, на восемь очков и стал командой с самой надежной защитой. За год «Челси» пропустил всего 22 гола – лучший результат Лиги – и в этом есть прямой вклад Стива Кларка.

Кларк был защитником (кстати, он играл в двух клубах: в «Сент-Мирене» – 5 лет, в «Челси» – 12 лет), поэтому Моур обязал его контролировать оборону «Челси». Во-первых, Кларк настоял на том, чтобы клуб взял Асьера Дель Орно. Во-вторых, Кларк самостоятельно прорабатывал связки, а потом представлял их Моуринью. Так в центре у «Челси» в АПЛ постоянно играли Галлас и Терри. Хотя Моуринью изначально задумывался о связке Терри-Карвалью.

Моуринью правильно характеризовал Кларка – он настоящий трудоголик. Перед вторым матчем с «МЮ» Кларк несколько ночей провел на базе, изучая игру «Юнайтед» в обороне и придумывая тактику на эту встречу. Он пришел к выводу, что лучше защитникам «Челси» действовать в этой игре посмелее и помогать полузащитникам и форвардам в атаке, а не только при стандартах.

Итог – 3:0 в пользу «Челси», а два из трех голов забили Галлас и Карвалью.

Так что там с опытом самостоятельной работы у Кларка?

На самом деле их (клубов, которыми руководил Кларк) не три, а шесть. Проблема в том, что в «Ньюкасле» он задержался на один матч, в «Вилле» на обязанности исполняющего обязанности – два месяца.

С «Ньюкаслом» связана интересная история. В 1999 году руководство уволило Рууда Гуллита, и Кларк стал на один матч главным тренером. Этого хватило, чтобы сделать пару важных изменений. Во-первых, он перешел с гуллитовской схемы с пятью защитниками на расстановку с 4 игроками обороны. Не помогло – «МЮ» выиграл со счетом 5:1. Во-вторых, Кларк вернул Ширера в состав. У Ширера был конфликт с Гуллитом, и коуч много матчей оставлял его в запасе, либо вне заявки. При Кларке Ширер вернулся в состав.

В «Рединге» Кларк провел два сезона, в «Вест Бромвиче» – год, в «Астон Вилле» – пару месяцев . Первый реальный успех случился в «Килмарноке». Кларк с детства болеет за него. Когда он был футболистом, клуб не взял его из-за невысокого роста (всего 1,73 метра – это слишком мало для защитника). Зато в 2017-м, когда «Килмарнок» остался без тренера на дне турнирной таблицы, руководство быстро предложило Кларку должность главного.

«Я был в своем доме в Глазго, просто сидел на заднем дворе и смотрел телевизор, когда мне позвонили из «Килмарнока». На часах было десять вечера, меня спросили, не хотел бы я приехать на базу клуба на следующий день в полдень. Я машинально ответил, что очень хотел. В итоге я не спал всю ночь, а утром прыгнул в машину и домчался до Килрманока, приехав за несколько часов до встречи», – говорил Кларк.

Результат сотрудничества «Килмарнока» с Кларком:

В первом сезоне – пятое место.

Во втором сезоне – третье место и рекорд клуба по набранным очкам (59), что позволило «Килмарноку» выступить в Лиге Европы.

Предложение от сборной Шотландии.

Ироничный момент: в шорт-листе шотландцев были Кенни Далглиш, Брендан Роджерс и даже Жозе Моуринью, который сказал, что не видит Кларка главным тренером. В результате Кларк опередил Моура.

В Шотландии говорят, что Кларк любит обороняться и предпочитает высокий темп игры

Короткий и понятный разбор выдал сайт Spitballing (небольшой шотландский портал про спорт). Так журналист Колин Моррисон характеризует тактику Кларка:

«В Шотландии Кларк всегда играл в четыре защитника и дико радовался нападающему, способному сыграть на позиции десятки. Кроме того, этот форвард должен отрабатывать в обороне при стандартах. Кларк обожает схему 4+3+3, но часто переходит 4+5+1, когда нужно ускорить темп игры.

Кларк играет в скоростной футбол, и это ему позволяют фланговые футболисты. В защите слева играет Робертсон, который еще в «Ливерпуле» уходит вперед. У Кларка не будет проблем и с центром, ведь туда можно поставить Мактоминея, Макгрегора и Маклина».

При Кларке шотландцы выиграли Кипр (2:1) и проиграли бельгийцам (0:3). Матч с Россией будет еще одним экзаменом для Стива Кларка – болельщики считают, что его философия способна вывести Шотландию на крупный международный турнир.

Материалы по теме:

Новый состав России. Без Чалова и Соболева, зато с Джанаевым и Нойштедтером

Сборная Косово не проигрывает 14 матчей подряд, пока вокруг все спорят из-за ее статуса

Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной