Сборная Косово не проигрывает 14 матчей подряд пока вокруг все спорят из-за ее статуса

Тренер Черногории даже уволился из-за этого.

История сборной Косово началась 3 года назад с отбора на ЧМ-2018. Тогда команда с треском провалилась: набрав одно очко в десяти матчах, сборная частично признанной республики заняла последнее место в таблице.

Но сейчас все изменилось. И чем успешнее играет команда, тем громче обсуждения вокруг относительно ее статуса.

Есть все шансы попасть на Евро

В настоящий момент команда идет на третьем месте в группе, сыграв три матча. На один балл больше у Чехии (3 матча) и Англии (2 матча).

Если позиция англичан в группе особо не подвергается сомнению, то с чехами все сложнее. В рейтинге ФИФА они стоят рядом с Болгарией и Черногорией, которым Косово уже навязало борьбу.

В Лиге Наций ситуация у Косово еще лучше. Команда разгромила всех и заняла первое место в группе, набрав 14 очков и забив 15 голов: в два раза больше, чем у ближайшего преследователя. В графе пропущенных – только два мяча в шести матчах.

В целом команда Косово не проигрывает уже 14 матчей подряд. Это больше, чем у любой другой сборной в мире: следом идут Португалия с 10 матчами и Дания с 9.

Из-за Косово уволился тренер Черногории

Черногорцы играют в одной группе с Косово в отборе на Евро. Неделю назад, 7 июня, команды впервые встретились друг с другом, и этот матч сразу закончился отставкой.

Дело в том, что главный тренер Черногории Любиша Тумбакович – серб по национальности. Он отказался играть с Косово и не вышел на матч, из-за чего федерация приняла решение уволить его.

Будущее место работы Тумбаковича уже почти наверняка известно. СМИ пишут, что им интересуется сборная Сербии, которую, очевидно, не смутил протест тренера.

Подобные ситуации случаются и в России: в апреле представители Сербии возмутились висящему флагу Косово на «Ахмат Арене». Выяснилось, что на стадионе есть флаги всех сборных, за которые выступают игроки «Ахмата»: среди них есть косовар Бернард Бериша.

В составе Косово – бывшие эмигранты

Больше всего в сборной Косово футболистов из швейцарских клубов. Швейцария исторически связана с Косово: именно туда уезжали беженцы во время войны, а звезда швейцарской сборной, Джердан Шакири, тоже родился на территории частично признанной республики.

Четверо из пяти футболистов из швейцарских клубов сами родились в Швейцарии, еще один – в Германии, но все сменили гражданство после появления сборной Косово.

Таких примеров в команде очень много. Самир Уйкани, Амир Ррахмани и Милот Рашица играли за сборную Албании, Эльбасан Рашани – в молодежке Норвегии, Атде Нухиу – в молодежке Австрии.

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