Черчесов рассказал, куда пропал Чалов: он просто проиграл конкуренцию

Не все согласны с тренером сборной.

Одна из самых обсуждаемых тем в июньских матчах России – 0 минут на поле Федора Чалова. Форвард ЦСКА уверенно взял «Золотую бутсу» в РПЛ, но в сборной уступил игровое время и Артему Дзюбе, и Федору Смолову.

Еще перед матчем болельщики запустили шуточный хештег #свободуЧалову, а уже в самой трансляции хитом стал плакат, призывающий выпустить игрока на поле.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) 11 июня 2019 г.

Версия Черчесова

«Ионов забил гол. Чалов сидел на скамейке запасных. Причем заслуженно. Мы видим, кто и как себя в сборной проявляет. Когда Чалов выглядел предпочтительно, то играл с Казахстаном. 26 мая Чалов сыграл хорошо с «Крыльями Советов». Но с тех пор прошло больше месяца.

Баринов хорошо себя проявляет — и играет. Не потому что я его люблю. Потому что он хорошо играет. Чалов проигрывает конкуренцию», – комментировал выбор состава Черчесов после матча.

При этом намеки на то, что Чалов не сразу окажется в основе сборной, были еще в декабре.

«Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде.

Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла».

Реализация с Кипром была отвратительная

Сборная создала кучу моментов, но забила только один. И здесь дело не только в Дзюбе. В этом сезоне Артем полностью переформатировался как игрок, и стал намного чаще брать на себя функции ассистента.

В этом сезоне у Дзюбы 10 голевых пасов: в два раза больше, чем в предыдущий рекордный год. Также он впервые за сезон отдал больше голевых передач, чем забил голов (8+10).

Основная разница между сборной и «Зенитом» – это то, что в Петербурге есть нападающие, готовые забивать с пасов Дзюбы, Азмун и Дриусси. В сборной Черчесов играет в одного чистого форварда, из-за чего страдает результативность команды. Роль второго нападающего мог бы взять на себя как раз Федор Чалов, но такую схему, видимо, не наигрывали.

Чалов уже попадал в такую ситуацию

Меньше года назад, в сентябре 2018-го, Чалов играл за молодежку. Тогда у него еще не было 15 голов в РПЛ, и тренер команды Евгений Бушманов тоже не выпустил его на поле.

«Федя Чалов фантастический игрок, сильный нападающий, не каждый день увидишь то, что он творит на тренировках. Но мы понимали, что в этой игре будет много борьбы, много единоборств, поэтому играл Георгий Мелкадзе. В данных компонента он лучше».

За прошедший сезон Мелкадзе сыграл 13 матчей за «Спартак-2» и забил два гола. В РПЛ он выходил на поле в 10 матчах (в основном – на замену), но без результативных действий.

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