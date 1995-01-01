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    Черчесов рассказал, куда пропал Чалов: он просто проиграл конкуренцию


    5
    Голосов: 4
    Сегодня, 10:23
    Не все согласны с тренером сборной.

    Одна из самых обсуждаемых тем в июньских матчах России – 0 минут на поле Федора Чалова. Форвард ЦСКА уверенно взял «Золотую бутсу» в РПЛ, но в сборной уступил игровое время и Артему Дзюбе, и Федору Смолову.

    Еще перед матчем болельщики запустили шуточный хештег #свободуЧалову, а уже в самой трансляции хитом стал плакат, призывающий выпустить игрока на поле.

    Версия Черчесова

    «Ионов забил гол. Чалов сидел на скамейке запасных. Причем заслуженно. Мы видим, кто и как себя в сборной проявляет. Когда Чалов выглядел предпочтительно, то играл с Казахстаном. 26 мая Чалов сыграл хорошо с «Крыльями Советов». Но с тех пор прошло больше месяца.

    Баринов хорошо себя проявляет — и играет. Не потому что я его люблю. Потому что он хорошо играет. Чалов проигрывает конкуренцию», – комментировал выбор состава Черчесов после матча.

    При этом намеки на то, что Чалов не сразу окажется в основе сборной, были еще в декабре.

    «Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде.

    Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла».

    Реализация с Кипром была отвратительная

    Сборная создала кучу моментов, но забила только один. И здесь дело не только в Дзюбе. В этом сезоне Артем полностью переформатировался как игрок, и стал намного чаще брать на себя функции ассистента.

    В этом сезоне у Дзюбы 10 голевых пасов: в два раза больше, чем в предыдущий рекордный год. Также он впервые за сезон отдал больше голевых передач, чем забил голов (8+10).

    Основная разница между сборной и «Зенитом» – это то, что в Петербурге есть нападающие, готовые забивать с пасов Дзюбы, Азмун и Дриусси. В сборной Черчесов играет в одного чистого форварда, из-за чего страдает результативность команды. Роль второго нападающего мог бы взять на себя как раз Федор Чалов, но такую схему, видимо, не наигрывали.

    Чалов уже попадал в такую ситуацию

    Меньше года назад, в сентябре 2018-го, Чалов играл за молодежку. Тогда у него еще не было 15 голов в РПЛ, и тренер команды Евгений Бушманов тоже не выпустил его на поле.

    «Федя Чалов фантастический игрок, сильный нападающий, не каждый день увидишь то, что он творит на тренировках. Но мы понимали, что в этой игре будет много борьбы, много единоборств, поэтому играл Георгий Мелкадзе. В данных компонента он лучше».

    За прошедший сезон Мелкадзе сыграл 13 матчей за «Спартак-2» и забил два гола. В РПЛ он выходил на поле в 10 матчах (в основном – на замену), но без результативных действий.

    Мы часто пишем про сборную:

    Интервью с Меркуловым – новым важным игроком России. О словах Черчесова, самокритике, «Урале» и книгах

    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, «Матч ТВ», РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2011

      maygli 9 минут назад

      Чалова берегут для серьёзных соперников.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1648

      InterMilLano1908 21 минуту назад

      Зато теперь мы все видим какие у нас тренера ибо где Валов и где Мелкадзе

      2
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    • ...
      Рейтинг: +209

      Вальдемар IV 35 минут назад

      да ладно телка его наверное приехала плакат наваяла быстро, вечно переоценка деревьев у нас, лучше бы бельгии забивал так

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2408

      Fan Loko mik 1 час назад

      Ещё одно подтверждение бездарности усача! Но как это не прискорбно, пока есть результат, то есть команда набирает очки, этот бездарь будет оставаться у руля сборной. Бельгии проиграли сразу как только вышли на поле, тоже самое было и с Уругваем. Наш удел - борьба с Кипров, саудитами, ну и случайный отскок с Испанией! Гнать нужно это лысое чучело из сборной!

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