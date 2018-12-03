Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия

Португалия выиграла второй трофей за три года
Чемпионских португальцев помнят по Евро-2016: строгая тактика Фернанду Сантуша и лидер Криштиану Роналду, одна победа в основное время, скучноватый футбол и выжатый абсолютный максимум из состава. После этого португальцы захватили «бронзу» на Кубке конфедераций в России, но на ЧМ-2018 вылетели в первом же раунде плей-офф.
Из героев-2016 нет Нани, Жоау Мариу, Эдера, Санчеша или Куарежмы. Справа на фланге закрепился Семеду, в центре обороны на долгие годы наигрывают Диаша, осваивается Бруну Фернандеш, хорошие матчи выдает Бернарду Силва, позже будет зажигать и Жоау Феликс. Сантуш очень аккуратно подходит к обновлению сборной и продолжает выдавать приличный результат.
На пути к трофею Португалия забрала по четыре очка у итальянцев (1:0, 0:0) и поляков (3:2, 1:1), а в полуфинале обыграла Швейцарию 3:1 – потрясающий Роналду, прогуливаясь по полю чуть ли не весь матч, оформил хет-трик. В финале с Голландией хватило точного удара Гедеша. Трофей Лиги наций был завоеван на родной земле, победу Португалия отпраздновала в Порту на «Драгау».
Лига наций выполнила цели?
УЕФА утвердил Лигу наций в октябре 2017 года, матчи начались через год. Все 55 европейских команд разбили на четыре лиги в соответствии с рейтингом. Задач было сразу несколько.
- поднять престиж матчей сборных, которые стали серьезно уступать по интересу матчам клубов
- поднять интерес болельщиков, поскольку их сборные перестанут играть неинтересные товарищеские матчи
- разыграть четыре места на Евро-2020
Все задачи близки к выполнению. От перерывов на игры сборных плюются не так активно, как прежде, классных матчей в Лиге наций было много, а борьба за путевки на Евро будет жаркой, и в этом мы убедимся позже.
Что интересного мы узнали из матчей Лиги наций?
• Что Германия не успела оправиться от провала на ЧМ-2018. Немцы в четырех матчах ни разу не обыграли Францию и Голландию, с последней вообще вышло грустно: разгром в Амстердаме и досадная ничья в Гельзенкирхене (о ней – ниже).
• Что Исландия – средняя команда. Она вышла на ЧМ-2018 из очень тяжелой группы, но на самом турнире ничего не показала, а в Лиге наций в четырех играх со Швейцарией и Бельгией сыграла с общим счетом 1:13. Притом аж шесть получив от швейцарцев в первом же матче.
• Что хорваты не подтвердили статус второй команды мира. Был финал ЧМ, а через два месяца – кошмарные 0:6 от Испании. Четыре очка даже в компании с испанцами и англичанами – маловато для вице-чемпионов.
• Что сборная России хороша и после успешного ЧМ, но все же ограничена в ресурсах. Наши набрали семь очков в трех матчах со шведами и турками, но в решающей игре уступили первое место Швеции, лишившись едва ли не половины состава из-за травм.
Какими матчами нас удивляла Лига наций?
• Германия – Голландия 2:2: немцы вели 2:0 к 85-й минуте, но неожиданно упустили победу.
• Швейцария – Бельгия 5:2: швейцарцам надо было выигрывать в два мяча, чтоб стать первыми, а они к 17-й минуте «горели» 0:2. А потом затолкали целых пять!
• Испания – Англия 2:3: уже к 38-й минуте было 0:3, но испанцы собрались во втором тайме.
• Хорватия – Англия 3:2: после первого тайма голов забито не было, а потом началась перестрелка. Победу хозяевам неожиданно принес дубль крайнего защитника Едвая, который и в клубах забивает крайне редко.
• Швеция – Турция 2:3: шведы вели 2:1 к 88-й минуте, но пропустили дважды.
• Армения – Гибралтар 0:1: тут нечего даже комментировать. Поразительный результат.
• Голландия – Англия 3:1: Де Лигт сначала привез пенальти в свои ворота, потом забил гол, а в овертайме голландцы дожали англичан.
Кто выйдет на Евро из Лиги наций?
Все будет зависеть от того, какие команды попадут на чемпионат из европейской квалификации, которая началась в марте и закончится в ноябре (это тот турнир, где Россия играет с Бельгией и забивает девять голов Сан-Марино). В марте 2020-го будут разыграны четыре места – каждая из лиг представит по четыре команды, которые в полуфиналах и финалах определят финалиста Евро.
Пока на данный момент квартеты участников стыковых матчей – следующие:
- Лига А: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия
- Лига В: Босния, Украина, Дания, Швеция
- Лига С: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
- Лига D: Грузия, Македония, Косово, Белоруссия
Кто попадет на Евро из квалификации, тот не примет участия в стыках, а его место будет передано следующей по рейтингу команде (рейтинг формируется из выступлений в Лиге наций). То есть, если, например, Англия уже выйдет на Евро благодаря квалификации, то ее место в стыках займет следующая по рейтингу Бельгия (а если она тоже попадет, следующей будет Франция и так далее).
В Лигах А и В «передачи мест по рейтингу» будут возникать регулярно, поскольку из этой восьмерки проблему выхода на Евро решат многие. Не очень вероятны изменения в Лиге С и уж совсем невероятны в Лиге D, поэтому лучшая сборная из квартета Грузия-Македония-Косово-Белоруссия точно дебютирует на чемпионате Европы.
Может ли попасть в стыки наций Россия?
Да, хотя нам бы этого не хотелось. Но это возможно при одновременном соблюдении двух условий:
• Россия не выходит напрямую из квалификации, то есть, занимает максимум третье место в своей группе.
• Кто-то из квартета Босния-Украина-Дания-Швеция обязательно выходит из квалификации на Евро.
В этом случае мы точно попадаем в полуфинал стыковых матчей, так как идем по рейтингу сразу же за победителями групп в Лиге В и заменим одну из команд, которая обеспечит себе Евро. Полуфинальные матчи будут определены жеребьевкой, но нам лучше в этом не участвовать и выходить напрямую из комфортной группы, где решающими, очевидно, станут матчи с шотландцами.
Когда все это завершится?
22 ноября состоится жеребьевка полуфиналов стыковых матчей. 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка Евро-2020. К этому моменту будут известны 20 финалистов.
Четыре финалиста определятся в полуфинальных (26-28 марта) и финальных (29-31 марта) матчах стыков. На 1 апреля запланирован дополнительный этап жеребьевки Евро-2020, если он понадобится.
Сам чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.