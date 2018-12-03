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    Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия


    2.8
    Голосов: 4
    09.06.2019 23:35
    Постарались доступно объяснить оставшиеся расклады.

    Португалия выиграла второй трофей за три года

    Чемпионских португальцев помнят по Евро-2016: строгая тактика Фернанду Сантуша и лидер Криштиану Роналду, одна победа в основное время, скучноватый футбол и выжатый абсолютный максимум из состава. После этого португальцы захватили «бронзу» на Кубке конфедераций в России, но на ЧМ-2018 вылетели в первом же раунде плей-офф.

    Из героев-2016 нет Нани, Жоау Мариу, Эдера, Санчеша или Куарежмы. Справа на фланге закрепился Семеду, в центре обороны на долгие годы наигрывают Диаша, осваивается Бруну Фернандеш, хорошие матчи выдает Бернарду Силва, позже будет зажигать и Жоау Феликс. Сантуш очень аккуратно подходит к обновлению сборной и продолжает выдавать приличный результат.

    На пути к трофею Португалия забрала по четыре очка у итальянцев (1:0, 0:0) и поляков (3:2, 1:1), а в полуфинале обыграла Швейцарию 3:1 – потрясающий Роналду, прогуливаясь по полю чуть ли не весь матч, оформил хет-трик. В финале с Голландией хватило точного удара Гедеша. Трофей Лиги наций был завоеван на родной земле, победу Португалия отпраздновала в Порту на «Драгау».

    Лига наций выполнила цели?

    УЕФА утвердил Лигу наций в октябре 2017 года, матчи начались через год. Все 55 европейских команд разбили на четыре лиги в соответствии с рейтингом. Задач было сразу несколько.

    • поднять престиж матчей сборных, которые стали серьезно уступать по интересу матчам клубов
    • поднять интерес болельщиков, поскольку их сборные перестанут играть неинтересные товарищеские матчи
    • разыграть четыре места на Евро-2020

    Все задачи близки к выполнению. От перерывов на игры сборных плюются не так активно, как прежде, классных матчей в Лиге наций было много, а борьба за путевки на Евро будет жаркой, и в этом мы убедимся позже.

    Что интересного мы узнали из матчей Лиги наций?

    • Что Германия не успела оправиться от провала на ЧМ-2018. Немцы в четырех матчах ни разу не обыграли Францию и Голландию, с последней вообще вышло грустно: разгром в Амстердаме и досадная ничья в Гельзенкирхене (о ней – ниже).

    • Что Исландия – средняя команда. Она вышла на ЧМ-2018 из очень тяжелой группы, но на самом турнире ничего не показала, а в Лиге наций в четырех играх со Швейцарией и Бельгией сыграла с общим счетом 1:13. Притом аж шесть получив от швейцарцев в первом же матче.

    • Что хорваты не подтвердили статус второй команды мира. Был финал ЧМ, а через два месяца – кошмарные 0:6 от Испании. Четыре очка даже в компании с испанцами и англичанами – маловато для вице-чемпионов.

    • Что сборная России хороша и после успешного ЧМ, но все же ограничена в ресурсах. Наши набрали семь очков в трех матчах со шведами и турками, но в решающей игре уступили первое место Швеции, лишившись едва ли не половины состава из-за травм.

    Какими матчами нас удивляла Лига наций?

    Германия – Голландия 2:2: немцы вели 2:0 к 85-й минуте, но неожиданно упустили победу.

    Швейцария – Бельгия 5:2: швейцарцам надо было выигрывать в два мяча, чтоб стать первыми, а они к 17-й минуте «горели» 0:2. А потом затолкали целых пять!

    Испания – Англия 2:3: уже к 38-й минуте было 0:3, но испанцы собрались во втором тайме.

    Хорватия – Англия 3:2: после первого тайма голов забито не было, а потом началась перестрелка. Победу хозяевам неожиданно принес дубль крайнего защитника Едвая, который и в клубах забивает крайне редко.

    Швеция – Турция 2:3: шведы вели 2:1 к 88-й минуте, но пропустили дважды.

    Армения – Гибралтар 0:1: тут нечего даже комментировать. Поразительный результат.

    Голландия – Англия 3:1: Де Лигт сначала привез пенальти в свои ворота, потом забил гол, а в овертайме голландцы дожали англичан.

    Кто выйдет на Евро из Лиги наций?

    Все будет зависеть от того, какие команды попадут на чемпионат из европейской квалификации, которая началась в марте и закончится в ноябре (это тот турнир, где Россия играет с Бельгией и забивает девять голов Сан-Марино). В марте 2020-го будут разыграны четыре места – каждая из лиг представит по четыре команды, которые в полуфиналах и финалах определят финалиста Евро.

    Пока на данный момент квартеты участников стыковых матчей – следующие:

    • Лига А: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия
    • Лига В: Босния, Украина, Дания, Швеция
    • Лига С: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
    • Лига D: Грузия, Македония, Косово, Белоруссия

    Кто попадет на Евро из квалификации, тот не примет участия в стыках, а его место будет передано следующей по рейтингу команде (рейтинг формируется из выступлений в Лиге наций). То есть, если, например, Англия уже выйдет на Евро благодаря квалификации, то ее место в стыках займет следующая по рейтингу Бельгия (а если она тоже попадет, следующей будет Франция и так далее).

    В Лигах А и В «передачи мест по рейтингу» будут возникать регулярно, поскольку из этой восьмерки проблему выхода на Евро решат многие. Не очень вероятны изменения в Лиге С и уж совсем невероятны в Лиге D, поэтому лучшая сборная из квартета Грузия-Македония-Косово-Белоруссия точно дебютирует на чемпионате Европы.

    Может ли попасть в стыки наций Россия?

    Да, хотя нам бы этого не хотелось. Но это возможно при одновременном соблюдении двух условий:

    • Россия не выходит напрямую из квалификации, то есть, занимает максимум третье место в своей группе.

    • Кто-то из квартета Босния-Украина-Дания-Швеция обязательно выходит из квалификации на Евро.

    В этом случае мы точно попадаем в полуфинал стыковых матчей, так как идем по рейтингу сразу же за победителями групп в Лиге В и заменим одну из команд, которая обеспечит себе Евро. Полуфинальные матчи будут определены жеребьевкой, но нам лучше в этом не участвовать и выходить напрямую из комфортной группы, где решающими, очевидно, станут матчи с шотландцами.

    Когда все это завершится?

    22 ноября состоится жеребьевка полуфиналов стыковых матчей. 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка Евро-2020. К этому моменту будут известны 20 финалистов.

    Четыре финалиста определятся в полуфинальных (26-28 марта) и финальных (29-31 марта) матчах стыков. На 1 апреля запланирован дополнительный этап жеребьевки Евро-2020, если он понадобится.

    Сам чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Bleacher Report, Сборная Грузии
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7195

      Cules2013 1 час назад

      накрутили дай боже, без 100 грамм не разобраться

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