Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия

Постарались доступно объяснить оставшиеся расклады.

Португалия выиграла второй трофей за три года

Чемпионских португальцев помнят по Евро-2016: строгая тактика Фернанду Сантуша и лидер Криштиану Роналду, одна победа в основное время, скучноватый футбол и выжатый абсолютный максимум из состава. После этого португальцы захватили «бронзу» на Кубке конфедераций в России, но на ЧМ-2018 вылетели в первом же раунде плей-офф.

Из героев-2016 нет Нани, Жоау Мариу, Эдера, Санчеша или Куарежмы. Справа на фланге закрепился Семеду, в центре обороны на долгие годы наигрывают Диаша, осваивается Бруну Фернандеш, хорошие матчи выдает Бернарду Силва, позже будет зажигать и Жоау Феликс. Сантуш очень аккуратно подходит к обновлению сборной и продолжает выдавать приличный результат.

На пути к трофею Португалия забрала по четыре очка у итальянцев (1:0, 0:0) и поляков (3:2, 1:1), а в полуфинале обыграла Швейцарию 3:1 – потрясающий Роналду, прогуливаясь по полю чуть ли не весь матч, оформил хет-трик. В финале с Голландией хватило точного удара Гедеша. Трофей Лиги наций был завоеван на родной земле, победу Португалия отпраздновала в Порту на «Драгау».

Лига наций выполнила цели?

УЕФА утвердил Лигу наций в октябре 2017 года, матчи начались через год. Все 55 европейских команд разбили на четыре лиги в соответствии с рейтингом. Задач было сразу несколько.

поднять престиж матчей сборных, которые стали серьезно уступать по интересу матчам клубов

поднять интерес болельщиков, поскольку их сборные перестанут играть неинтересные товарищеские матчи

разыграть четыре места на Евро-2020

Все задачи близки к выполнению. От перерывов на игры сборных плюются не так активно, как прежде, классных матчей в Лиге наций было много, а борьба за путевки на Евро будет жаркой, и в этом мы убедимся позже.

Что интересного мы узнали из матчей Лиги наций?

• Что Германия не успела оправиться от провала на ЧМ-2018. Немцы в четырех матчах ни разу не обыграли Францию и Голландию, с последней вообще вышло грустно: разгром в Амстердаме и досадная ничья в Гельзенкирхене (о ней – ниже).

• Что Исландия – средняя команда. Она вышла на ЧМ-2018 из очень тяжелой группы, но на самом турнире ничего не показала, а в Лиге наций в четырех играх со Швейцарией и Бельгией сыграла с общим счетом 1:13. Притом аж шесть получив от швейцарцев в первом же матче.

• Что хорваты не подтвердили статус второй команды мира. Был финал ЧМ, а через два месяца – кошмарные 0:6 от Испании. Четыре очка даже в компании с испанцами и англичанами – маловато для вице-чемпионов.

• Что сборная России хороша и после успешного ЧМ, но все же ограничена в ресурсах. Наши набрали семь очков в трех матчах со шведами и турками, но в решающей игре уступили первое место Швеции, лишившись едва ли не половины состава из-за травм.

Какими матчами нас удивляла Лига наций?

• Германия – Голландия 2:2: немцы вели 2:0 к 85-й минуте, но неожиданно упустили победу.

• Швейцария – Бельгия 5:2: швейцарцам надо было выигрывать в два мяча, чтоб стать первыми, а они к 17-й минуте «горели» 0:2. А потом затолкали целых пять!

• Испания – Англия 2:3: уже к 38-й минуте было 0:3, но испанцы собрались во втором тайме.

• Хорватия – Англия 3:2: после первого тайма голов забито не было, а потом началась перестрелка. Победу хозяевам неожиданно принес дубль крайнего защитника Едвая, который и в клубах забивает крайне редко.

• Швеция – Турция 2:3: шведы вели 2:1 к 88-й минуте, но пропустили дважды.

• Армения – Гибралтар 0:1: тут нечего даже комментировать. Поразительный результат.

• Голландия – Англия 3:1: Де Лигт сначала привез пенальти в свои ворота, потом забил гол, а в овертайме голландцы дожали англичан.

Кто выйдет на Евро из Лиги наций?

Все будет зависеть от того, какие команды попадут на чемпионат из европейской квалификации, которая началась в марте и закончится в ноябре (это тот турнир, где Россия играет с Бельгией и забивает девять голов Сан-Марино). В марте 2020-го будут разыграны четыре места – каждая из лиг представит по четыре команды, которые в полуфиналах и финалах определят финалиста Евро.

Пока на данный момент квартеты участников стыковых матчей – следующие:

Лига А : Швейцария, Португалия, Голландия, Англия

: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия Лига В : Босния, Украина, Дания, Швеция

: Босния, Украина, Дания, Швеция Лига С : Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия Лига D: Грузия, Македония, Косово, Белоруссия

Кто попадет на Евро из квалификации, тот не примет участия в стыках, а его место будет передано следующей по рейтингу команде (рейтинг формируется из выступлений в Лиге наций). То есть, если, например, Англия уже выйдет на Евро благодаря квалификации, то ее место в стыках займет следующая по рейтингу Бельгия (а если она тоже попадет, следующей будет Франция и так далее).

В Лигах А и В «передачи мест по рейтингу» будут возникать регулярно, поскольку из этой восьмерки проблему выхода на Евро решат многие. Не очень вероятны изменения в Лиге С и уж совсем невероятны в Лиге D, поэтому лучшая сборная из квартета Грузия-Македония-Косово-Белоруссия точно дебютирует на чемпионате Европы.

Может ли попасть в стыки наций Россия?

Да, хотя нам бы этого не хотелось. Но это возможно при одновременном соблюдении двух условий:

• Россия не выходит напрямую из квалификации, то есть, занимает максимум третье место в своей группе.

• Кто-то из квартета Босния-Украина-Дания-Швеция обязательно выходит из квалификации на Евро.

В этом случае мы точно попадаем в полуфинал стыковых матчей, так как идем по рейтингу сразу же за победителями групп в Лиге В и заменим одну из команд, которая обеспечит себе Евро. Полуфинальные матчи будут определены жеребьевкой, но нам лучше в этом не участвовать и выходить напрямую из комфортной группы, где решающими, очевидно, станут матчи с шотландцами.

Когда все это завершится?

22 ноября состоится жеребьевка полуфиналов стыковых матчей. 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка Евро-2020. К этому моменту будут известны 20 финалистов.

Четыре финалиста определятся в полуфинальных (26-28 марта) и финальных (29-31 марта) матчах стыков. На 1 апреля запланирован дополнительный этап жеребьевки Евро-2020, если он понадобится.

Сам чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.