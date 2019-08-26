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    Новый состав России. Без Чалова и Соболева, зато с Джанаевым и Нойштедтером


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    Голосов: 3
    Сегодня, 14:26
    Разбираемся в логике главного тренера.

    РФС назвал состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020. 6 и 9 сентября команда сыграет с Шотландией и Казахстаном.

    Всего в списке 26 футболистов. Мы знаем, какие вопросы вы бы хотели задать Станиславу Черчесову, поэтому постараемся ответить на них за него. Но некоторые из них мы с двойной силой переадресовываем главному тренеру сборной.

    Давайте сразу к вечно актуальному.

    Где, черт возьми, Чалов?

    Он лучший бомбардир и один из лучших ассистентов прошлого сезона РПЛ. Пару недель назад чуть не уехал в АПЛ, а в этом розыгрыше уже забил три гола и отдал две голевые.

    Основные аргументы Черчесова по игнору Чалова:

    а) «Он нужен молодежной сборной».

    б) «Мы ему даем время сначала обжиться».

    в) «Игра в клубе и сборной – это совершенно разные вещи».

    г) «У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище».

    Возможно, прямо сейчас Чалов действительно больше нужен молодежной сборной (куда он и вызван). Во взрослой команде, которая всегда играет с одним чистым форвардом, ему просто сейчас нет места. Дзюба и Смолов котируются намного выше. Спросите, почему тогда Комличенко? Потому что ему уже 24 года – он не может играть за молодежку.

    В последних двух пунктах Черчесов как бы косвенно, но на самом деле прямым текстом говорит: Чалов тактически не подходит сегодняшней сборной. Мы с вами можем считать иначе, но все-таки тренер лучше чувствует эти моменты. Потому что именно он строит команду, а не мы с вами.

    Какой еще Джанаев, где Максименко с Сафоновым?

    Каждый раз, когда Черчесов вызывает Джанаева, самым популярный комментарий в интернете складывается из трех слов: Габулов, замена, шашлыки.

    На самом деле, Джанаев действительно сейчас хорош: летом он перешел в «Сочи», стал капитаном, провел три игры и пропустил всего один гол. Для сравнения, в двух матчах без Джанаева команда пропустила пять мячей.

    Ну и давайте признаемся, что для нас уже не ново, что третьим вратарем главный тренер вызывает возрастных голкиперов, которые поддерживают атмосферу внутри коллектива и делятся опытом.

    Но тут у нас есть контраргумент самим себе. Учитывая практически нулевую вероятность того, что третий кипер выйдет на поле, почему бы не дать шанс молодому вратарю набраться опыта?

    И здесь аргумент как с Чаловым, мол, нужен молодежной сборной – уже не прокатывает. Потому что сейчас в мололежку одновременно вызваны и Максименко, и Сафонов. Первый в суперформе и проводит лучший сезон в карьере, второй – уже доказал, что соответствует уровню сборной.

    Поэтому задаем Станиславу Саламовичу вопрос: зачем молодежной сборной два сильных молодых вратаря? Ведь все равно один из них будет сидеть. Так не эффективнее ли будет взять одного из них во взрослую команду, где он тоже не сыграет, но зато наберется опыта на тренировках.

    Или мы переоцениваем опыт, который приобретают игроки на тренировках во взрослых сборных?

    Дальше – коротко:

    • Мы возмущались, что не вызывают Караваева. Сейчас он в списке, и мы рады. Но какой у него шанс на основу, учитывая, что в команде сейчас три правых защитника: Фернандес, Петров и он.

    • Нойштедтера продолжают вызывать, несмотря ни на что. Начиная с февраля этого года, он сыграл за «Фенербахче» всего полтора матча (135 минут) – Черчесов вызвал его в мае.

    Два месяца Роман просидел без клуба и тренировался индивидуально. В начале августа пришел в «Динамо» и уже сыграл два матча в основе. Правда, оба раза выходил в опорной зоне. А судя по всему, Черчесов видит его как центрального защитника. Странно, странно.

    • А как же Соболев? На примере Чалова мы понимаем, что нападающему очень сложно пробиться в основу сборной. Но все же: Соболев сейчас лучший бомбардир РПЛ (6 голов), плюс у него две голевые передачи. Он не отмечался голевым действием только в одном матче из семи.

    Для сравнения: у Смолова два гола и ноль голевых в шести играх.

    • В сборной нет ни одного игрока из «Рубина». Телеграм-канал «Инсайдлар», который специализируется на инсайдах вокруг казанского спорта, пишет, что все из-за плохих отношений Алана Агузарова (юрист Черчесова и агент) и «Рубина».

    Не беремся утверждать, что Черчесов намеренно не вызывает игроков «Рубина». В казанском клубе есть игроки, которые в теории могли бы попасть в сборную, но мы не уверены, что качественно они сильнее вызванных футболистов. Речь идет о Сорокине, Степанове, Коновалове, Могилевце и Подберезкине.

    • Мы отмечали прогресс Бакаева. Черчесов его тоже замечает, поэтому Зелимхан в списке.

    • Забавный факт: из «Сочи» вызвано столько же игроков (2), сколько из ЦСКА.

    • В мае Сутормин был включен в расширенный список, но перед играми его отцепили. Сейчас его не вызвали вовсе. Интересно, повлияла ли тут как-то история с переходами из клуба в клуб?

    • Грустно, что тренер не оценил прогресс Сергея Ткачева из «Арсенала»: в этом сезоне у него 1+3 по системе гол+пас. Лучших показателей нет ни у одного другого российского полузащитника.

    О парнях, которые заслуживали, но не вызваны:

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Вы не верили в Соболева, а он снова забил

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ, ФК «Сочи»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +1580

      Snek 23 минуты назад

      А что вы хотите то?
      Татика у сборной одна: перебегать соперника. Нет никакого плана, не можем перебегать - тупо проигрываем, всё!
      Нападение только забросы на Дзюбу, ну или просто забросить в штрафную, вдруг обо что-то мяч отрекошетит в ворота.
      Оборона - тупо автобус, бегает толпа для количества, а организации ноль, Бельгия это продемонстрировала во всей красе, они свободно доходили до ворот и забили столько, сколько чтобы им гарантировать выход.

      А результаты? Обыграли Казахстан, Сан-Марино, Кипр - это поистине великие команды, мы их обыгрывали и при Капелло, и при Слуцком, и при Адвокате, да мы такие команды обыграем, если даже тренером будет прабабушка Бышовца. Просто потому что у нас сборная из футболистов, пусть и деревянных, а у них из обычных пацанов, которые за ящик пиваса пришли на стадион мяч попинать.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 48 минут назад

      Думаю, Чалова мы не увидим в сборной, пока оттуда усатого осла не погонят ссаными тряпками. Это просто тупая кавказская принципиальность и гордыня, а не отмазки по возрасту, молодёжке, Дзюбе, не вписывании в схему и прочей чепухи. Чем больше общественность будет недовольна отсутствием Чалова в сборной, тем меньше шансов увидеть его там. И это лишь с целью противопоставить себя великого и мудрого горца стаду тупых ишаков (народу). А потом доказать это, выйдя из "тяжелейшей группы" со второго места без Чалова и высокомерно указать нам на наше место "возле параши". Только ЕВРО 2020 расставит всё на свои места и поставит на место этого "гениального предводителя", вышвырнув могучим поджопником с треском и позором Россию после 3-х матчей.

      1
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      Рейтинг: +319

      Simbirsk > Caniggia 6 минут назад

      После 2-х матчей))

      0
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      Рейтинг: +1735

      absent32 1 час назад

      да Черышев хорош, был, в прошлом сезоне... от куда Черчесов знает его в этом сезоне. человек сыграл 5 минут на старте... где логика??? у нас что ли нет других, хотя бы до следующих игр сборной

      0
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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 > absent32 1 час назад

      У Черышева высокий исполнительский класс. На ЧМ он вообще выглядел так, будто это испанец какой-то за нас играет. Хотя что говорили перед ЧМ? Что Черышев постоянно ломается, всегда не в форме и т.д. и т.п.

      0
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      Рейтинг: +5964

      FanatSerj 2 часа назад

      Усатый консервативен, менять костяк 2018г он не шибко быстро хочет, привилегии у уже обкатанных значительно выше чем у потенциальных новичков.
      Явный пример Смолов, уж кого кого, а на его место желающих достаточно.
      С другой стороны, усатый это главный тренер ему виднее что да как и самое главное именно ему одному отвечать за результат, а в последнем пока упрекать его не приходится.

      1
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      Рейтинг: +1914

      BlackMurder 2 часа назад

      Слово тренера закон, данные игроки должны понимать это, ему виднее кто и где должен играть!

      2
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      Рейтинг: +960

      Дедуктор 2 часа назад

      Нахрена Чалова в молодежку вызывать? Ему надо дать время нос свой залечить.

      1
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      Рейтинг: +685

      Джой 2 часа назад

      Не вызов Чалова, дает поводы для большей мотивации развиваться.
      Соболева вызывать рано. Не заслужил.
      Вызов Ерохина? - Вот что не понятно.
      По крайней мере считаю,что Игнатьев,Шапи и Сафонов должны были дебютировать

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      Рейтинг: +75

      NuBiK007 > Джой 24 минуты назад

      Шапи даже в Краснодаре на замену выходит, какая сборная, ты о чем?

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      Рейтинг: +2339

      Nesterenko 2 часа назад

      Ничего не поделать, Дзюба капитан и тренер ему полностью доверяет за прошлые заслуги. У тренеров всегда свои нюансы. Как для сравнения, Хиддинк не взял на ЕВРО 08 Кержакова, который был гораздо лучше в РФПЛ по игре чем Павлюченко. А например Адвокат игнорировал великолепную форму Самедова. И таких примеров много.

      1
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      Рейтинг: +1347

      Фанат Рубина 2 часа назад

      вы про вратарскую линию забыли добавить почему не был вызван Юрий Дюпин. ах да он же игрок Рубина..
      а черчесов же муда*..... и агент у него да да именно что АГЕНТ с которым они бабки рубят на вызовах в сборную!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +309

      DENZILLO-Спартак > Фанат Рубина 2 часа назад

      Я понимаю твоё недовольство по вратарской линии, но если объективно, то у нас все российские вратари из рпл могут выступить не хуже друг друга...исключение только конифей- он однозначно лучший на данный момент но полномочия снял...(

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      Рейтинг: +309

      DENZILLO-Спартак 2 часа назад

      Ну давайте порассуждаем...Во-первых, черчес игру поставил и усомниться в качестве игры и подборе футболистов нам не дал, во-вторых не вызов Чалова-он объяснил тем, что данный игрок ещё слишком юн и не подходит пока для сильной игры, которую видит тренер. НО! Меня беспокоит пока только один игрок и уже не первый год- это никчёмный Нойдштетер мать его! Кто это-подскажите по какому такому блату его постоянно прям впихивают в сборную-такое ощущение, что черчес сам не рад, но ему кто то настоятельно рекомендует! нИКТО НЕ ЗНАЕТ РЕБЯТ?!

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      Рейтинг: +1347

      Фанат Рубина > DENZILLO-Спартак 2 часа назад

      игру? какую игру?

      0
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      Рейтинг: +309

      DENZILLO-Спартак > Фанат Рубина 2 часа назад

      Вопрос не по теме. Игру такую, которую можешь пересмотреть на ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +106

      Игорь1980 > DENZILLO-Спартак 2 часа назад

      Игру поставил и даёт результат! Чалов по ходу по стилю не вписывается, думаю нужно время. Ну и что б парень не зазвездился. Насчёт Нойдштетера согласен, я тоже не понимаю кто он и зачем?

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      Рейтинг: +87

      _-G-F-_ > DENZILLO-Спартак 2 часа назад

      Тут палка на двух концах. С одной стороны игра, по большей части, радует. Хотя Лига наций, а точнее последние матчи, разочаровала. Но теперь минусы данного подхода, наша сборная ОЧЕНЬ предсказуемая. После ЧМ соперники смотрят на нашу сборную по-другому, теперь недооценки не будет. А у нас 2 нападающих-столба и Смолов, который в последнее время в такой себе форме. Соловьев и Чалов - это очень разносторонние и маневренные нападающие - по сути в сборной должны быть напы всех типажей. Это логично.

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