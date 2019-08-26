Новый состав России. Без Чалова и Соболева, зато с Джанаевым и Нойштедтером

Разбираемся в логике главного тренера.

РФС назвал состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020. 6 и 9 сентября команда сыграет с Шотландией и Казахстаном.

Всего в списке 26 футболистов. Мы знаем, какие вопросы вы бы хотели задать Станиславу Черчесову, поэтому постараемся ответить на них за него. Но некоторые из них мы с двойной силой переадресовываем главному тренеру сборной.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) August 26, 2019

Давайте сразу к вечно актуальному.

Где, черт возьми, Чалов?

Он лучший бомбардир и один из лучших ассистентов прошлого сезона РПЛ. Пару недель назад чуть не уехал в АПЛ, а в этом розыгрыше уже забил три гола и отдал две голевые.

Основные аргументы Черчесова по игнору Чалова:

а) «Он нужен молодежной сборной».

б) «Мы ему даем время сначала обжиться».

в) «Игра в клубе и сборной – это совершенно разные вещи».

г) «У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище».

Возможно, прямо сейчас Чалов действительно больше нужен молодежной сборной (куда он и вызван). Во взрослой команде, которая всегда играет с одним чистым форвардом, ему просто сейчас нет места. Дзюба и Смолов котируются намного выше. Спросите, почему тогда Комличенко? Потому что ему уже 24 года – он не может играть за молодежку.

В последних двух пунктах Черчесов как бы косвенно, но на самом деле прямым текстом говорит: Чалов тактически не подходит сегодняшней сборной. Мы с вами можем считать иначе, но все-таки тренер лучше чувствует эти моменты. Потому что именно он строит команду, а не мы с вами.

Какой еще Джанаев, где Максименко с Сафоновым?

Каждый раз, когда Черчесов вызывает Джанаева, самым популярный комментарий в интернете складывается из трех слов: Габулов, замена, шашлыки.

На самом деле, Джанаев действительно сейчас хорош: летом он перешел в «Сочи», стал капитаном, провел три игры и пропустил всего один гол. Для сравнения, в двух матчах без Джанаева команда пропустила пять мячей.

Ну и давайте признаемся, что для нас уже не ново, что третьим вратарем главный тренер вызывает возрастных голкиперов, которые поддерживают атмосферу внутри коллектива и делятся опытом.

Но тут у нас есть контраргумент самим себе. Учитывая практически нулевую вероятность того, что третий кипер выйдет на поле, почему бы не дать шанс молодому вратарю набраться опыта?

И здесь аргумент как с Чаловым, мол, нужен молодежной сборной – уже не прокатывает. Потому что сейчас в мололежку одновременно вызваны и Максименко, и Сафонов. Первый в суперформе и проводит лучший сезон в карьере, второй – уже доказал, что соответствует уровню сборной.

Поэтому задаем Станиславу Саламовичу вопрос: зачем молодежной сборной два сильных молодых вратаря? Ведь все равно один из них будет сидеть. Так не эффективнее ли будет взять одного из них во взрослую команду, где он тоже не сыграет, но зато наберется опыта на тренировках.

Или мы переоцениваем опыт, который приобретают игроки на тренировках во взрослых сборных?

Дальше – коротко:

• Мы возмущались, что не вызывают Караваева. Сейчас он в списке, и мы рады. Но какой у него шанс на основу, учитывая, что в команде сейчас три правых защитника: Фернандес, Петров и он.

• Нойштедтера продолжают вызывать, несмотря ни на что. Начиная с февраля этого года, он сыграл за «Фенербахче» всего полтора матча (135 минут) – Черчесов вызвал его в мае.

Два месяца Роман просидел без клуба и тренировался индивидуально. В начале августа пришел в «Динамо» и уже сыграл два матча в основе. Правда, оба раза выходил в опорной зоне. А судя по всему, Черчесов видит его как центрального защитника. Странно, странно.

• А как же Соболев? На примере Чалова мы понимаем, что нападающему очень сложно пробиться в основу сборной. Но все же: Соболев сейчас лучший бомбардир РПЛ (6 голов), плюс у него две голевые передачи. Он не отмечался голевым действием только в одном матче из семи.

Для сравнения: у Смолова два гола и ноль голевых в шести играх.

• В сборной нет ни одного игрока из «Рубина». Телеграм-канал «Инсайдлар», который специализируется на инсайдах вокруг казанского спорта, пишет, что все из-за плохих отношений Алана Агузарова (юрист Черчесова и агент) и «Рубина».

Не беремся утверждать, что Черчесов намеренно не вызывает игроков «Рубина». В казанском клубе есть игроки, которые в теории могли бы попасть в сборную, но мы не уверены, что качественно они сильнее вызванных футболистов. Речь идет о Сорокине, Степанове, Коновалове, Могилевце и Подберезкине.

• Мы отмечали прогресс Бакаева. Черчесов его тоже замечает, поэтому Зелимхан в списке.

• Забавный факт: из «Сочи» вызвано столько же игроков (2), сколько из ЦСКА.

• В мае Сутормин был включен в расширенный список, но перед играми его отцепили. Сейчас его не вызвали вовсе. Интересно, повлияла ли тут как-то история с переходами из клуба в клуб?

• Грустно, что тренер не оценил прогресс Сергея Ткачева из «Арсенала»: в этом сезоне у него 1+3 по системе гол+пас. Лучших показателей нет ни у одного другого российского полузащитника.

О парнях, которые заслуживали, но не вызваны:

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