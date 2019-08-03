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    Вы не верили в Соболева, а он снова забил


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    Голосов: 13
    03.08.2019 18:50
    Теперь у него четыре гола в четырех матчах.

    UPD: Материал был выпущен позавчера. Сегодня Соболев забил «Локомотиву» и сохранил первое место в таблице бомбардиров РПЛ.

    Лучшим игроком июля в РПЛ стал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Лидерами голосования были Дзюба и Соболев – они оба за три матча сделали по четыре голевых действия: Дзюба (2 гола + 2 голевые), Соболев (3 гола + 1 голевая).

    Ещe в прошлом сезоне Соболев не проходил в состав «Крыльев» и зимой уезжал в аренду в тонущий «Енисей». Сейчас он – главное открытие сезона, лучший бомбардир чемпионата и автор самого красивого мяча на старте. Парню всего 22 года.

    Был не нужен «Анжи», кое-как попал в «Томь»

    Соболев родился и вырос в Барнауле, футбольную карьеру начал в местном «Динамо». В юношеском возрасте он так и не заинтересовал ни одного скаута команды РПЛ. Его первый тренер Александр Горбунов рассказывал, что на молодого Соболева обращали внимания скауты «Локомотива» и ЦСКА, но из-за низкой скорости не рисковали приглашать его к себе:

    «Ему не хватало быстроты и силы. Высокий, ножки передвигал еле-еле. Селекционерам было же нужно, чтоб игрок стометровку за одиннадцать секунд пробегал. Сейчас-то он вырос, окреп, стал лучше. Окреп он уже во взрослом футболе. По юношам его отличала только цепкость, чувство позиции – где отскок, там и он. В профессиональных командах он оброс мышцами. И то не до конца».

    Валерий Лямкин, который тренировал отца Соболева и судил матчи самого Александра, в интервью «Матч ТВ» рассказывал, каким Соболев был в юношестве:

    «Для него чем сложнее игра, тем интереснее. В борьбе он вспыльчив и бесстрашен: может локоть выставить, пойти до конца в единоборствах. Бьется с первой до последней минуты – тем более, если его подзадорить. Он не из тех, на кого нужно орать. Похвала лучше его раскрывает.

    За базар он не раз получал от меня желтые карточки. Как и за удары после свистка – от досады, что попал в офсайд. Я ему говорил: «Соперникам это не нравится. Тебе надо, чтобы игра дракой закончилась? Не делай так больше».

    В 2015-м, когда Соболеву было 18, его пригласили на просмотр «Анжи». В махачкалинской команде он провел два сбора. Ему постоянно обещали, что скоро с ним подпишут контракт. Но в итоге никакого предложения от «Анжи» не поступило – клуб просто не вышел на связь с игроком.

    Через несколько недель Соболев поехал предлагать себя «Томи». Там он тренировался с командой три месяца – без контракта, зарплаты и игровой практики. За это время клуб так и не определился, нужен ли им Соболев, и попросил приехать потренироваться, после зимних каникул.

    Через месяц ему намекнули, что брать его не особо хотят. Соболев попросил один шанс в одной игре. И доказал. Вскоре он получил первый в карьере контракт в профессиональной команде.

    Коротко о карьерном пути Соболева в большом футболе:

    • В первой половине сезона-16/17 играл за молодежную команду «Томи».

    • Зимой, когда из клуба ушли деньги и лидеры, Соболев дебютировал в РПЛ и стал основным в «Томи». Во второй половине чемпионата команда забила всего девять мячей – три из них на счету Соболева.

    • «Томь» упала в ФНЛ, Соболева звали клубы РПЛ. Но он остался. А на вопрос о том, как он относится к задержкам в клубе, ответил: «Мне не надо никуда лезть. Подождать, если что, можно – сезон, полсезона. Деньги все-таки не самое главное».

    • Первую половину сезона-17/18 отыграл в «Томи» (25 матчей, 6 голов), а зимой перешел в «Крылья Советов», где наконец-то раскрылся (13 матчей, 8 голов).

    Плюс четыре гола в четырех матчах Кубка России, три из которых «Спартаку» и «Краснодару». Кстати, против краснодарцев Соболев за карьеру сыграл четыре матча и забил в них три гола.

    • Сезон-18/19 начал в старте «Крыльев» в РПЛ (7 матчей, 1 гол). В октябре в команду пришел Миодраг Божович, при котором Соболев плотно присел на скамейку.

    Зимой Соболев попросил руководство отдать его в аренду. И поехал к последней команде РПЛ. За «Енисей» Соболев сыграл 10 матчей, забил три гола и сказал, что клуб помог ему окрепнуть как футболисту РПЛ.

    • Про этот сезон вы и так знаете – три гола и ассист в трех матчах. Соболев каждые 65 минут отличается голевым действием.

    Так о его приходе объявляли в «Енисее»

    Как играет

    Рост Соболева – 195 сантиметров. Он всю жизнь играет в центре нападения. Наверное, вы сразу представили форварда типа Питера Крауча – типичного столба, ждущего в штрафной подач на голову. Да, Соболев хорош в единоборствах и прыжках, но он куда более разноплановый игрок, чем просто таранный форвард.

    В феврале этого года, когда Соболев играл за «Енисей», автор паблика «Блокнот» и аналитик «Зенита» Никита Васюхин писал:

    «У него хорошие числа в ФНЛ за Томск и «Крылья» – как в завершении, так и в касаниях в штрафной, обводках, верховых единоборствах и собранных фолах. Редкий случай, когда при таких габаритах человек имеет под 60% успешных обводок, и часто идет в этот дриблинг.

    При этом он сочетает это с приличной игрой наверху, выигрывая больше 45% единоборств. Он достаточно молод и у него редкий набор навыков для игрока такого роста: к примеру, я его ставлю значительно выше Комличенко, которого мало кто видел, но все расхваливают».

    Первый тренер Соболева Александр Горбунов рассказывал о его стиле игры в детстве:

    «Он всегда был центральным нападающим, а если точнее – гадким утенком. Худой, длинный, вредный, бился за каждый мяч. Хорошая техническая подготовка, здорово играл головой, много забивал. Мальчишка с характером, авторитетов не признавал».

    Важное качество, которое отличает Соболева от обычного столба, он демонстрирует в этом сезоне – грамотные открывания в чужой штрафной и между линиями соперника в начале атак. Если первый скилл должен быть у любого нападающего, то второй открывает больше возможностей и для форварда, и для команды, которая чаще может строить позиционные атаки, если еe нападающий хорош в подыгрыше и грамотно открывается для паса.

    Не любит сравнений с Дзюбой, мечтает играть в АПЛ

    После удачного старта нового сезона Соболева чаще всего сравнивают с Дзюбой. Оба – высокие, забивают и отдают, борются в чужой штрафной; оба ездили в аренды и доказывали.

    Полгода назад, когда Соболева спросили, согласен ли он с таким сравнением, он ответил: «Спокойно отношусь к сравнению с Дзюбой, но считаю, что на поле мы выполняем разную работу, хотя оба высокие. Он – столб, а я более подвижный».

    Это было зимой и с того момента Дзюба сильно прибавил в игре вне штрафной и стал лучшим ассистентом прошлого сезона РПЛ.

    Недавно Соболева снова спросили про сходство с Дзюбой. На этот раз он ответил более сдержанно о их стилистической схожести, но четко обозначил, что ему надоели сравнения: «Если честно, мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой. Дзюба есть Дзюба. А я – это я. Не очень люблю такие параллели. Возможно, немного похожи по стилю. Но в целом – разные футболисты».

    Соболев несколько раз говорил, что АПЛ – его любимая лига. В интервью «СЭ» он рассказал, что у него нет любимой команды в Англии – он просто мечтает там поиграть. И готов переехать в английскую лигу, даже если ему там будут платить в три раза меньше, чем в РПЛ.

    Когда Соболева спросили о возможном вызове в сборной, он сказал, что об этом у него нет даже мыслей:

    «Прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу команде.

    Сейчас все мысли о «Крыльях». Чтобы попасть в наши ведущие клубы, мне нужно отыграть даже не один приличный сезон, а хотя бы пару. В такие команды просто так никто не попадает».

    Почитайте о других открытиях нового сезона РПЛ:

    «Ростов» сильно изменился. Теперь он атакующий и зрелищный

    «Краснодар» подписал монстра продвижения мяча. Он заменит Перейру

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Крылья Советов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 6 августа 2019, 14:28

      Опять начинают нахваливать и делать звезду раньше времени,,,парень молодец конечно,,,,,просто не надо журналистам раньше времени дифирамбы петь хоть один сезон стабильно проведёт,,,,

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 августа 2019, 22:37

      Теперь после каждого забитого гола Соболевым мы будем видеть обновление статьи с победным криком автора "Я же говорииииииил!" ... с нетерпением ждем следующего тура ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 3 августа 2019, 21:04

      а у крыльев третий тур 0, круто будет лучший бомбардир сезон с вылетевшей в пердив командой

      1
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      ...
      Рейтинг: +596

      Николай71 > Вальдемар IV 5 августа 2019, 13:43

      Не будет, его скорее всего Зенит заберёт зимой... будет жаль игрока)) продадут зимой Дзюбу и Соболева заберут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +586

      Ёжик в тумане 3 августа 2019, 20:13

      Соболев молодец!Главное что бы его на весь сезон хватило!И желательно что бы его Зенит не перекупил, а то будет в запасе сидеть и не играть в основном составе.

      0
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      Рейтинг: +351

      Константинн 2 августа 2019, 22:05

      Я думаю, что уже, начиная с ближайших туров, можно про него забыть

      -1
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      Рейтинг: +5224

      ААМ 2 августа 2019, 08:05

      Посмотрим, что будет дальше. Дай бог, чтобы не стал однодневкой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 2 августа 2019, 07:23

      "Сейчас он – главное открытие сезона, лучший бомбардир чемпионата"
      Автор, отсыпьте, пожалуйста, чуть-чуть что вы там курите ... тоже хочу статью написать про "величайшего кудесника нашего чемпионата", Дзюбу ... вот только эпитеты из пальца не могу высосать ... у вас вроде неплохо получается про играющие деревья басни складывать ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +63

      Валера Полевиков > Atom2020 2 августа 2019, 07:54

      Прямо сейчас он действительно лучший бомбардир чемпионата, больше него никто в РПЛ не забил. И прямо сейчас он главное открытие. Потому что человека до этого практически никто не знал в широкой публике, а сейчас он забивает и признается лучшим игроком месяца. Поэтому отсыпать, к сожалению, нечего

      2
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > Валера Полевиков 4 августа 2019, 15:14

      не стоило даже отвечать товарищу, он, как видно, далёк от футбола. хорошая статья. парняга вчера забил снова, при чём очень красиво.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Mr Green 5 августа 2019, 01:30

      Не стоило даже отзываться о "товарище" ... ты, как видно, далек от понимания людей ... а еще больше далек от представления о том, что такое хорошо аргументированная статья с логичными выводами ...

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 августа 2019, 23:05

      "..Сейчас все мысли о «Крыльях». Чтобы попасть в наши ведущие клубы...." да когда уже будут в контракте прописывать наказания за такие фразы ????? Старайтесь делать клуб в котором вы играете ведущим ,а не в рот смотреть "ведущим " клубам и на низком старте находиться всегда ...уроки предыдущие ничему не учат что ли ?Цаллагов,Ткачук,Молло ....

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      Рейтинг: +961

      Mr Green > kupryaev 4 августа 2019, 15:16

      надо всегда быть реалистом, как бы мне не нравились Крылья, но ведущим клубом, он не будет, пока туда не придут большие деньги.

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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > Mr Green 4 августа 2019, 21:52

      Никогда бы наши топы таковыми не стали ,если бы игроки считали клубы промежуточным звеном их карьеры и во всеуслышание говорили бы об этом

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      Рейтинг: +1595

      Artemka444 1 августа 2019, 19:11

      вместо Дзюбы сойдёт!!!!

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2019, 18:02

      Если Соболев продолжит так играть, то его непременно возьмут в Зенит, где он прочно засядет на лавке, лишь бы такой футболист не достался другой команде.

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