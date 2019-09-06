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    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:13
    Нам не на что жаловаться.

    Любой болельщик хочет, чтобы его команда играла зрелищно. И на подсознании всегда вспоминает лучшие версии своей любимой команды.

    Мы, сопереживающие и болеющие за сборную России, конечно, вспоминаем 2008 год и весело-атакующую сборную. Мы хотим, чтобы наша команда играла именно так: и давала зрелище, и побеждала.

    Поэтому после того чемпионата Европы мы часто недовольны. Нас злило, когда команда играла смело, но проигрывала. И мы зеваем сейчас, когда сборная в прагматичном стиле добывает очки.

    Победа над шотландцами тоже не вызвала у нас восторга. Ну да, мол, обыграли средненькую британскую команду. Всего четыре раза пробили в створ. Еле как затолкали два.

    Но давайте посмотрим в таблицу. Сборная сыграла пять матчей – и выиграла четыре раза. Без особых проблем переиграв всех, кроме Бельгии. И уверенно идет к тому, чтобы выйти из группы.

    Что это означает, что Россия Черчесова легко обыгрывает команды ниже классом и так же легко проигрывает сборным сильнее? То, что у команды есть стабильность. И регулярно подтверждающийся уровень. Хоть и не самый высокий.

    Прежде всего, нам, болельщикам, нужно определиться, чего мы хотим. Если зрелищной игры – тогда мы должны быть готовы к чудовищным провалам (как, например, с Уэльсом в 2016-м). А если результата – то прямо сейчас нам не на что жаловаться.

    Нужно научиться наслаждаться не только красивыми комбинациями и голами. Но и четко выстроенной, слаженной игрой. Не веселой, но приносящей результат.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2790

      Gek Dement 16 минут назад

      "вспоминаем 2008 год" и помним что кроме победы над голландцами были 3-0, 4-1 от испанцев, был и выход на Евро за счет хорватов. я к тому что мы и в 2008 не были идеальной сборной. а если копнуть раньше то были там и печальные провалы и в том числе у сборной СССР на которую многие молятся сейчас и ссылаются по поводу и без, совершенно не задумываясь что она тоже была разной в разные годы. и когда люди помнящие десяток отличных матчей сборной из прошлого напрочь забывают еще два десятка провалов и требуют от нашей сборной игры(не мечтают о такой игре, а именно требуют) на уровне сборной Испании времен 2008-2012 мне становится просто смешно.
      Сборную с победой, нытиков и бузатеров в топку.)

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      Рейтинг: +14236

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Без комментариев! Всем спокойной ночи.

      0
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      Рейтинг: +3666

      alp 38 минут назад

      Валера, емае.. ты матч Спартак-Зенит смотрел? ты про него?

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