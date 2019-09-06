Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

Нам не на что жаловаться.

Любой болельщик хочет, чтобы его команда играла зрелищно. И на подсознании всегда вспоминает лучшие версии своей любимой команды.

Мы, сопереживающие и болеющие за сборную России, конечно, вспоминаем 2008 год и весело-атакующую сборную. Мы хотим, чтобы наша команда играла именно так: и давала зрелище, и побеждала.

Поэтому после того чемпионата Европы мы часто недовольны. Нас злило, когда команда играла смело, но проигрывала. И мы зеваем сейчас, когда сборная в прагматичном стиле добывает очки.

Победа над шотландцами тоже не вызвала у нас восторга. Ну да, мол, обыграли средненькую британскую команду. Всего четыре раза пробили в створ. Еле как затолкали два.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019

Но давайте посмотрим в таблицу. Сборная сыграла пять матчей – и выиграла четыре раза. Без особых проблем переиграв всех, кроме Бельгии. И уверенно идет к тому, чтобы выйти из группы.

Что это означает, что Россия Черчесова легко обыгрывает команды ниже классом и так же легко проигрывает сборным сильнее? То, что у команды есть стабильность. И регулярно подтверждающийся уровень. Хоть и не самый высокий.

Прежде всего, нам, болельщикам, нужно определиться, чего мы хотим. Если зрелищной игры – тогда мы должны быть готовы к чудовищным провалам (как, например, с Уэльсом в 2016-м). А если результата – то прямо сейчас нам не на что жаловаться.

Нужно научиться наслаждаться не только красивыми комбинациями и голами. Но и четко выстроенной, слаженной игрой. Не веселой, но приносящей результат.