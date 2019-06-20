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05.03.2017 14:00Мы восхищаемся современной АПЛ, но скучаем по старой. В том числе по ее футболкам – Sharp от «Манчестер Юнайтед», Carlsberg от «Ливерпуля» и другим. «Бомбардир» составляет ностальгическую подборку с великими формами прошлого.5
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18.02.2017 15:30«Лидс» наконец-то настроен на возвращение в АПЛ и идет на пятом месте в Чемпионшипе. Пока «павлины» готовятся взлететь наверх, их криминальный владелец Массимо Челлино отбывает очередную дисквалификацию. «Бомбардир» вспоминает пять эпизодов из жизни самого опасного президента в Англии.3
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01.02.2017 14:00«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметилиПока развивались события в сделках по Ивановичу, Траоре и Габбьядини, в Европе произошло много других интересных переходов. «Бомбардир» рассказывает о трансферах, которые вы могли пропустить.4
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30.01.2017 14:40Названия этих команд знакомы лишь любителям футбольных менеджеров, да и то не всем. «Линкольн» и «Саттон» выбрались в число лучших 16 клубов страны. «Бомбардир» рассказывает, что это за пришельцы на столь поздней стадии Кубка.3
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29.01.2017 10:00АПЛ остается лучшей на планете, но все-таки она уже не та, что раньше. В вагонах денег от телетрансляций и картинных падениях затерялась настоящая любовь. «Бомбардир» вспоминает 6 игроков и 1 тренера, которых остро не хватает Англии.11
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