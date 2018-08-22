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    Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике


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    Голосов: 5
    22.08.2018 23:50
    Иногда это заканчивается мокрыми штанами.

    Марсело Бьелса – главный гик Чемпионшипа. Только он мог научить «Лидс» атакам, развивающимся за 15 передач. Но, кажется, английские издания заостряют внимание совсем не на тактической повернутости Бьелсы. Аргентинец еще со времен работы с «Атлетиком» знаменит тем, что наблюдает за играми, сидя на корточках, на холодильнике.

    Сборная Чили

    «Марсель»

    Иногда ноги Бьелсы затекали, и он присаживался на холодильник.

    Однажды ассистент Бьелсы поставил на холодильник кофе. Аргентинец не заметил стакан. История закончилась крайне смешно.

    «Лидс»

    Англичане уже сильно любят Бьелсу. При нем «Лидс» выиграл четыре матча подряд.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:32

      Каждый по своему с ума сходит.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 августа 2018, 10:07

      Контракт у него с Пауэрейдом) Все гении немного не от мира сего.

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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 23 августа 2018, 08:55

      Ахахах)) Спасибо за статью))

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 07:29

      Холодильник...Ждал как и многие наверное,фотку что сидит на белом старом холодильнике фирмы Бирюса или Зил,которых сейчас куча на помойках валяется,а это для льда оказывается,современный...печалька...а так чисто по ржать хотелось...

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