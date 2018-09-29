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    Чумовой гол в дерби после вброса аута. Этот парень – звезда


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    Голосов: 9
    29.09.2018 12:45
    Его мяч теперь обсуждают все.

    Адаму Ричу уже 25 лет, но он никогда не играл в Премьер-лиге. В последние годы в карьере Рича были «Мидлсбро» и «Шеффилд Уэнсдэй», а еще Адама часто отдавали в бессмысленные аренды по низшим дивизионам. Сейчас с этим наконец-то покончено.

    В сезоне-2017/18 Рич отыграл 46 матчей Чемпионшипа за «Шеффилд Уэнсдэй», забил четыре гола и отдал 11 результативных пасов. Этот чемпионат он начинал с еще двух голов, один из которых положил в ворота удивляющего «Лидса».

    Игроки «Уэнсдэй» перед уходом на перерыв просто разыгрывали аут, но Рич пальнул и удачно попал в дальнюю штангу. Мяч отскочил в сетку, Бьелса загрустил на ведре, фанаты бесились. Йоркширское дерби – хороший повод, чтобы удивить таким ударом.

    «Этот мяч может быть лучшим голом сезона. Особенный удар», – отреагировал на гол Рича главный тренер «Шеффилд Уэнсдэй» Йос Лухукай. Cвой гол Рич посвятил Хейли Калининс – жене фитнес-тренера «Уэнсдэй», которая умерла после борьбы семилетней борьбы с раком.

    Игра закончилась со счетом 1:1, но Рич – главная звезда английского интернета прямо сейчас. В твиттере его удар обсуждают все.

    Левую ногу Рича приравнивают к чудесам света.

    Кстати, это не первый мяч Рича, который всех впечатляет. В предыдущем сезоне он положил вот такой гол «Астон Вилле».

    А еще Рич умеет колотить с правой.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 сентября 2018, 10:32

      Мощно. Главное, что это далеко не первый раз так, не просто рандом раз за всю карьеру, как бывает у некоторых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 30 сентября 2018, 08:34

      Круто!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 29 сентября 2018, 17:23

      "Колодин - пушка страшная!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 29 сентября 2018, 16:01

      Феноминально!!!!

      2
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